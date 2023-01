CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Luego de escapar con su hermano Austin al final de la primera entrega de “Ginny y Georgia”, en la segunda temporada de la serie de Netflix creada por Sarah Lampert, Ginny pasa unos días con su padre Zion, mientras que Georgia no permite que la huida de sus hijos perturbe sus planes de boda con el reelecto alcalde Paul Randolph.

Ginny no sabe cómo lidiar con el descubrimiento de que su madre es la responsable de la muerte de su padrastro Kenny, así que se lastima con un encendedor. Antes de que la situación se vuelva más crítica le pide ayuda a su padre y le suplica que no le cuente nada a su madre. Al principio, el fotógrafo no está de acuerdo, pero comprende que es lo mejor en ese momento, sobre todo porque la adolescente acepta ir a terapia.

Tras una incómoda cena con los padres de Paul, Georgia acepta que necesita a su familia y organiza una tradicional comida especial después del Día de Acción de Gracias con Zion. Aunque Ginny accede a volver a casa sigue enojada con su madre y se empeña en descubrir todos sus secretos.

Marcus y Ginny se volvieron a ver a escondidas en la temporada 2 de "Ginny y Georgia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “GINNY Y GEORGIA”?

Una de las cosas que ayuda a Ginny, además de la terapia, es la presencia de Marcus en su vida. A pesar de los desplantes de Maxine, la joven regresa a la escuela y trata de retomar su vida. En tanto, su madre se enfoca en su boda y en ganarse un importante lugar en la sociedad de Wellsbury.

Después de algunos enfrentamientos y comportamientos inmaduros, las protagonistas de “Ginny y Georgia” finalmente hablan sobre sus conflictos. La madre se sincera con su hija sobre su problemático pasado. Finalmente, hacen las paces y prometen ser sinceras la una con la otra.

Sin embargo, una vez más el pasado de Georgia amenaza el futuro que trata de construir para sus hijos. No solo porque el investigador privado que la exesposa de Kenny contrató continúa hurgando en el pasado de la matriarca de los Miller sino porque Austin recibe una visita sorpresa en la escuela.

Se trata de su padre Gil Timmins, quien tras estar en prisión por malversación de fondos vuelve a la vida de los Miller para atormentarlos. Amenaza con exponer el pasado de Georgia si ella no le entrega gran parte del dinero de su futuro esposo. Lo que lleva a la prometida de Paul a preparar su huida.

¿Georgia y su familia abandonan Wellsbury?

Hasta que pueda terminar de hacer las maletas, Ginny se entera de la situación y convence a su madre de contarle a Paul la verdad, o al menos parte de ella. Aunque tiene dudas decide ser sincera y le pide ayuda a su prometido, quien a pesar de que necesita unas horas para procesar tantas información, la respalda.

Acompañados de una abogado, confrontan al padre de Austin y consiguen que se marche de la ciudad. Paul utiliza su poder como alcalde para ayudar a su nueva familia y le advierte a Gil que si vuelve a molestar a Georgia se asegurará de que regrese a prisión.

Ginny no se va de la ciudad y recupera a sus amigas, pero pierde a Marcus, quien se vuelve más introvertido y no sabe cómo lidiar con su depresión. Para evitar arrastrar a su novia a ese oscuro lugar termina su relación, tal como alguna vez se lo prometió a Georgia.

Gil volvió para chantajear a Georgia en la temporada 2 de "Ginny y Georgia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “GINNY Y GEORGIA”?

¿Georgia y Paul se casan?

A pesar de Gil y la confesión de Georgia, Paul decide seguir adelante con el compromiso. Debido a que la novia planeaba cancelar la boda para huir de la ciudad, Ginny se encarga de conseguir un nuevo lugar donde realizar la ceremonia y resuelve que el Ayuntamiento de Wellsbury es el lugar indicado.

Finalmente, Georgia tiene la boda de sus sueños y se permite soñar con un futuro mejor para su familia. Luego de que comparten sus votos, se dan su primer beso como esposos y bailan juntos, todo parece felicidad hasta que la policía y el investigador privado Gabriel Cordova con una orden de arresto en contra de Georgia.

¿Por qué arrestan a Georgia?

Georgia es arrestada por el asesinato de Tom Fuller, el esposo Cynthia. Aunque el hombre estaba muy enfermo y eventualmente iba a morir, la protagonista de la serie de Netflix realmente lo asfixió con una almohada para terminar con el sufrimiento del paciente y de su familia.

Sin embargo, eso solo lo sabe Austin, ya que la vio hacerlo. La policía y el resto solo tiene sospechas e indicios basados en que ella estaba presente cuando murió Tom. Algo de lo que Gabriel se enteró por Nick poco antes de marcharse de la ciudad y abandonar su caso.

La segunda temporada de “Ginny y Georgia” termina con el arresto de Georgia y con la promesa de Paul de no dejarla sola. ¿Buscará un abogado para ayudar a su esposa? ¿Utilizará sus influencias como alcalde o la presión de su familia lo harán cambiar de opinión?