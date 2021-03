“Ginny y Georgia”, la comedia dramática de Netflix, concluyó su primera temporada con una adolescente fugitiva, después de que Ginny descubriera que su madre envenenó a su padrastro. Con ese peligroso secreto ahora revelado a ella, Ginny agarró a su hermano pequeño y huyó de su casa por miedo a su madre.

En general, “Ginny y Georgia” ha recibido críticas mixtas, elogios por su manejo de la dinámica racial y adolescente; críticas sobre sus múltiples historias, que se entrecruzan y se superponen de maneras a menudo confusas. El público ha mostrado gran emoción con la serie y con sus personajes Antonia, Genry, Ginny, Sara Waisglass, Max y Hunter.

Ginny ha logrado captar la atención de sus fanáticos, que muchos han logrado identificarse en muchos aspectos con ella, una adolescente que pasa por una etapa difícil tanto con su familia como en su entorno social ante el cual ella tiene que seguir adelante por ella y por su hermano menor.

Ginny escapó de casa con su hermano a lo que deja a la expectativa, ¿Dónde encontrará seguridad Ginny? ¿Y cuál es su futuro con su exnovio Hunter y tal vez su novio Marcus? Para obtener respuestas a esas preguntas y más, sigue leyendo y entérate de los detalles.

¿HUNTER O MARCUS, CON QUIEN SE QUEDARA GINNY EN “GINNY Y GEORGIA”?

¿Con quién se quedará al final de la segunda temporada? (Foto: Netflix)

En una entrevista para TVline, Antonia Gentry dio detalles acerca de lo que pudiera pasar con su personaje con Hunter y Marcus, a su vez de lo que ella esperaría que sucediera en la siguiente temporada. Se le preguntó si Hunter y ella arreglaran las cosas luego de que ella durmiera con él, a lo que ella responde:

“¡Hombre!, me siento mal por todos ellos. Marcus siempre tiene lo correcto para decir. Honestamente, no lo sé. Si yo fuera Hunter, simplemente habría terminado con eso. Siento que están mejor como amigos, tal vez, que en una relación entre ellos, solo porque Ginny realmente tiene tanto que necesita descubrir. Con Marcus, él conoce sus secretos y tienen una amistad realmente íntima que es diferente al tipo de intimidad que ella tiene con Hunter. Así que siento que, Dios mío, es tan complicado. Si yo fuera Hunter, me mantendría alejado de todo. Eso es lo que voy a decir”, a lo que culminó con algunas risas.

Posteriormente se le pregunta si ella cree que Marcus y Ginny tendrán un futuro juntos, a lo que Antonia dijo:

“Honestamente, eso espero. Pero Ginny, tiene mucho en su plato. La niña necesita tener sus prioridades bajo control”. “Espero. Ella realmente necesita un amigo en este momento, y si alguna vez vemos que sus historias continúan, espero que tal vez él pueda ser ese amigo para ella, que esté allí para ella. Porque no sé qué haría si descubriera que mi madre esparció las cenizas de alguien o algo que mató. Probablemente yo también huiría. Así que definitivamente necesita a alguien que la castigue, y espero que lo encuentre.”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “GINNY Y GEORGIA”?

"Ginny y Georgia" captó la atención de miles de fanáticos al rededor del mundo (Foto: Netflix)

Al final de la primera temporada de “Ginny y Georgia”, la joven protagonista escapa con su hermano pequeño tras descubrir que su madre envenenó a su padrastro, aunque Ginny no solo huye de Georgia, sino también de sus propios problemas, Max está enojada con ella por su romance con Marcus y Hunter ya sabe del engaño.

Georgia, en tanto, se compromete con Paul, quien es reelegido alcalde, al tiempo que el investigador privado recibe una llamada donde se le informa que Georgia estuvo casada con un hombre llamado Anthony Greene, que está desaparecido.

Sobre el secreto de Georgia y la decisión de Ginny, Antonia Gentry comentó en la misma entrevista con TVLine que su personaje no delatará a su madre, pero es claro que “le tiene miedo”.

Ginny y Austin se escapan al final de la primera temporada de "Ginny y Georgia" (Foto: Netflix)

“Que huya realmente muestra cuánto teme lo que su madre es capaz de hacer y creo que, en un sentido más profundo, también tiene miedo de convertirse en su madre, no de que mate a nadie. Está realmente confundida. Ella está protegiendo a su mamá, sí, pero creo que solo lo hace por instinto. Su mamá siempre les ha dicho ‘nosotros contra el mundo’, cosas así. Ella está haciendo lo que su mamá siempre le ha dicho que haga… pero es realmente complicado. Ella ama a su mamá, pero hombre, es un gran secreto”, remarcó.

¿A dónde huyó Ginny? Para Gentry, salió en busca de Zion, su padre biológico. “Cuando está haciendo la maleta, agarra el libro que le da Zion, y si prestaste atención, cuando Zion llega y le da el libro, sabes que él incluyó una dirección. Él deja ese mensaje secreto codificado y ella descubre que es la dirección de su apartamento en Boston”, explicó la actriz de 23 años.

“Así que creo que es bastante razonable suponer que Ginny podría dirigirse donde Zion, pero no quiero decirle a la gente lo que debe pensar, a pesar de que todas las pistas están ahí”, agregó.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “GINNY Y GEORGIA”

La segunda temporada de “Ginny y Georgia” todavía no cuenta con ningún tráiler oficial.