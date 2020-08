En la reciente edición de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo y Gino Assereto se robaron la atención de los televidentes y compañeros luego que protagonizaran un sorpresivo enfrentamiento musical que terminó con algunas indirectas referentes al fin de su relación sentimental.

El hecho se dio cuando Assereto concursaba con Rosángela Espinoza, quien le sugirió que olvidé a Jazmín, a lo que Gino respondió que “siempre estará conectado” con la mamá de su hija.

Tras sus palabras, la producción le puso de fondo la canción de Ricardo Montaner “Me va a extrañar”, y el chico reality se acercó a las cámaras para cantar a capela.

Sorprendida, Jazmín expresó: “¿Qué? ¡Estás improvisando!”. Segundos después la popular ‘chinita’ pidió que le pusieran el tema interpretado por la orquesta de salsa N’Samble, “Me vas a extrañar”, y empezó a cantar haciendo énfasis en algunos frases.

“Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras y vas a llorar porque tú a mí nunca supiste valorarme”, cantó Jazmín ante la mirada del modelo.

Finalmente, Gino le consultó a Jazmín si lo extraña o no, a lo que Pinedo respondió: “Yo no te puedo extrañar porque me tienes cerca, pero si no te tuviera cerca te extrañaría”.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto protagonizaron un tenso momento en 'EEG'. (Video: América TV)

