Este 2020 es uno de los años más difíciles que está viviendo el mundo. La pandemia a causa del COVID-19 ha puesto en jaque a muchas familias, ya que miles han perdido a un ser querido, otros han logrado salir victoriosos de esta enfermedad y muchos más se encuentran luchando por su vida como el caso de Giovanni Suárez, el recordado ‘Benito’ de “Pasión de gavilanes” .

A través de sus redes sociales, el artista reveló que no solo está contagiado con coronavirus, sino que, según anunció en un video grabado en la Clínica La Sabana, en el municipio de Chía, Cundinamarca, no tiene el mejor parte médico en cuanto a las complicaciones por el virus.

“Estoy muy enfermo, di positivo para covid y no estoy saturando nada, en estos momentos me van a meter a la UCI —Unidad de Cuidados Intensivos—, quedo totalmente incomunicado. Le pido a mis fans, a mis amigos y a los que me quieren que me pongan en sus cadenas de oración para que pueda salir de esta, por favor”, solicitó el artista en su perfil de Instagram.

Tras las peticiones del actor, comenzaron los mensajes de apoyo de sus seguidores en esta red social, tanto para él como para su familia, pues es casado y tiene tres hijos. Compañeros en la novela, como la actriz Kristina Lilley, recordada por interpretar el personaje de Gabriela Elizondo, se solidarizaron con él.

“Mucha fortaleza. Te mando toda la energía de sanación y abrazos”, comentó la actriz en la publicación de Suárez, en la que aparece con una máscara de oxígeno.

La actros Kristina Lilley, la recordada Gabriela Elizondo, le hizo llegar sus palabras de aliento (Foto: Instagram)

Pero el no ha sido el único actor de “Pasión de gavilanes” en ser víctima del coronavirus, en marzo la actriz Danna García dio a conocer que había dado positivo a COVID-19. Por medio de constantes mensajes en la red y entrevistas la intérprete también reveló el calvario que sufrió debido a la enfermedad de la cual dio positivo tres veces y que le impidió ver por un buen tiempo a su hijo. Hasta junio la estrella seguía padeciendo secuelas a causa del mal respiratorio.

El querido ‘Benito’ se suma así a la lista de celebridades colombianas que han dado positivo en COVID-19, como el cantautor J Balvin, Karol G y Carlos Calero.

¿CUÁLES SON LOS SINTOMAS DEL CORONAVIRUS?

Los síntomas más habituales son los siguientes:

Fiebre

Tos seca

Cansancio

Otros síntomas menos comunes son los siguientes:

Molestias y dolores

Dolor de garganta

Diarrea

Conjuntivitis

Dolor de cabeza

Pérdida del sentido del olfato o del gusto

Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies

Los síntomas graves son los siguientes:

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire

Dolor o presión en el pecho

Incapacidad para hablar o moverse

VIDEO RECOMENDADO

“Pasión de gavilanes”: el brutal asesinato de Liliana Lozano Garzón

“Pasión de gavilanes”: el brutal asesinato de Liliana Lozano Garzón junto al hermano de un narcotraf