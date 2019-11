Si bien Gisela Valcárcel aseguró no tener problemas con Tula Rodríguez, admitió que entre ambas no existe el mejor de los tratos, al punto que no se saludan con un beso en la mejilla desde hace 12 años.

La revelación de Gisela se dio luego de que Magaly Medina le preguntara si habría tenido responsabilidad en la ausencia de Tula en la preventa de América Televisión.

“El año pasado ha estado Tula en la preventa y nos hemos cruzado”, aseguró Gisela, generando la sorpresa de Magaly.

“¿Y se saludan con beso y todo con Tula?”, repreguntó Medina, a lo que Valcárcel respondió con una negativa.

“No, la verdad es que no la saludo con beso y va a tener que pasar un tiempo para que la salude así y nos volvamos a encontrar. Pero si nos saludamos, en alguna ocasión nos hemos encontrado en la cafetería”, precisó Gisela.

No obstante, la conductora de “El gran show" dijo que no le guarda ningún rencor a Tula Rodríguez, con quien no se saluda de forma más efusiva desde hace 12 años.

“No la saludo con un beso porque dejó de ser parte de las personas a las que les daba un beso, esto desde hace 12 años”, comentó Gisela, expareja de Javier Carmona y actual esposo de Tula.

Hay que mencionar que Gisela Valcárcel se comunicó con el programa de Magaly Medina para negar que haya tenido responsabilidad en cuanto a las ausencias de Tula Rodríguez y Susan Ochoa a la Teletón.