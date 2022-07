El programa “La mesa caliente” sufrió una gran ausencia la semana pasada debido a que, sorpresivamente, la conductora Giselle Blondet no estuvo en sus habituales actividades delante de cámaras, generando cierta preocupación entre sus fanáticos, quienes no sabían qué estaba ocurriendo.

Esta necesidad e inquietud por saber qué estaba pasando con ella se acrecentó conforme pasaron algunos días, pues Blondet no se hacía presente ni en sus redes sociales, por lo que ya muchos empezaron a crear alguna hipótesis, pero fue ella misma quien dio a conocer qué es lo que estaba aconteciendo.

Gracias a una transmisión en vivo hecha en la cuenta de Facebook de la actriz y conductora pudimos conocer qué había pasado y, felizmente, es un tema que ya quedó en el tiempo.

La actriz puertorriqueña Giselle Blondet es conductora de "La mesa caliente" (Foto: EFE)

¿POR QUÉ GISELLE BLONDET NO ESTUVO EN “LA MESA CALIENTE”?

Mediante la transmisión ya mencionada, Giselle Blondet afirmó que su ausencia en la conducción del programa de Telemundo responde a un inconveniente de fuera mayor que la agarró desprevenida.

Y es que, pese a asegurar que se cuida mucho, le dio COVID-19 por segunda vez, así que se vio en la obligación de dejar sus labores y tomar un descanso hasta que se recupere y el virus ya no esté en su cuerpo.

Además, fue gracias a Telemundo que se dio cuenta, ya que ella no creía que tenía la enfermedad y recién se enteró cuando se sometió a un chequeo habitual que la cadena televisora demanda como sus propios protocolos.

“Imagínense ustedes que yo que me cuido tanto, que soy una exagerada, resulta que me dio covid por segunda vez. La verdad es que yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera sido gracias a que en Telemundo nos tenemos que hacer la prueba constantemente. El lunes voy a mi prueba en Telemundo que me tenía que ir porque salió positiva”, comentó.

¿CÓMO SE ENCUENTRA GISELLE BLONDET?

La conductora de televisión resaltó que, gracias a que está vacunada, no sintió mucho el golpe de los síntomas. Según lo que relató ella, tuvo dolor de cabeza, congestión y poco de dolor de garganta.

Felizmente, los síntomas se fueron a la semana y ya se encuentra bien. Es más, ya tiene el negativo en su nueva prueba de coronavirus y se integró a sus habituales actividades en “La mesa caliente”.