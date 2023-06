Aunque muchas veces pensamos que las celebridades que aparecen en la pantalla están muy felices con todo lo que tienen, no siempre es así, ya que detrás de las cámaras ellas también sienten inseguridades, tal como le sucedió a Giselle Blondet, la conductora de “La mesa caliente”.

La también actriz reveló cuáles eran sus miedos y cómo aprendió a enfrentarlos, sobre todo porque quería amarse tal y como es, aceptándose íntegramente.

¿QUÉ LE CAUSABA INSEGURIDAD A GISELLE BLONDET?

Este 28 de junio de 2023, la presentadora se animó a hablar de un tema que había estado ocultando hace mucho tiempo: sentirse insegura por su cuerpo, específicamente por su abdomen.

La conductora mostrando su cuerpo y sintiéndose orgullosa por cómo luce (Foto: Giselle Blondet / Facebook)

Decidida a no sentir más complejos, Giselle Blondet salir a hacer ejercicios mostrando por primera vez su estómago, algo que quiso compartir en su cuenta de Facebook con el fin de que sirva de ejemplo para el resto de las personas.

“Me atreví y lo estoy haciendo como un reto para mí, una demostración de amor, de aceptación. Aquí está mi top, que siempre me lo pongo debajo de la camisa manga larga, y aquí está mi pancita. Estoy con la pancita al aire que nunca hago eso. No es el abdomen más tonificado ni nada de eso, pero yo dije mi primera demostración de amor del día de hoy va a ser irme a hacer ejercicio con mi camisita corta sin importarme cómo se vea, y aquí estoy”, señaló muy orgullosa de lo que estaba haciendo.

Aquí resalta sus "rollitos" de tanto haber comida los dulces que le encantan (Foto: Giselle Blondet / Facebook)

UN PASO IMPORTANTE

De inmediato contó cómo se atrevió a salir luciendo su figura sin tener vergüenza, y aunque reconoció que fue difícil, decidió que era el día.

“Voy a ser extremadamente honesta porque a mí me gusta ser siempre honesta. Primero dije: ‘¿Estás segura Giselle?’ porque nunca hago esto, de verdad. Y después dije: ‘Tú estás haciendo un reto, le estás pidiendo a las personas que se traten con amor, que se traten con cariño, que agradezcan quienes son en su totalidad como son y ¿tú vas a hacer algo diferente? No, esto tiene que empezar en casa’. Así que después que pensé eso me quedé con mi camisita, con mis chichos, con mi pancita, que no es la más tonificada, y así misma salí y rompí el hielo”, relató.

Aunque sabe que su abdomen no está tonificado, aprendió a amarlo (Foto: Giselle Blondet / Facebook)

Manifestó que dar ese primer paso no fue nada fácil, pues empiezan los temores y el propio ego es el que se pone delante e impide que avancemos y nos aceptemos como somos realmente.

“El ego empieza a decirte: ‘No lo hagas porque vas a subir un video y todo el mundo va a decir que estás flácida, que estás gorda’. Y yo dije: ‘Lo siento, mi querido ego, adiós. No me importa, ahí voy’. Y aquí estoy y te invito para que hoy hagas lo mismo”, señaló en su mensaje de aceptación y amor propio.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DONDE HABLA SOBRE SUS INSEGURIDADES Y CÓMO LAS VENCIÓ