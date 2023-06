A propósito del estreno de “Músculos y caos: Una versión no autorizada de Gladiadores americanos”, una docuserie de Netflix que explora el éxito del popular programa de televisión de los 90 “Gladiadores americanos”, recordamos a los personajes más famosos y que fallecieron de manera trágica.

La producción dirigida por Jared Hess y Tony Vainuku también explica cómo el programa que duró un total de ocho temporadas hasta el año 2000 casi llega a su fin antes de comenzar, y estará disponible en la popular plataforma de streaming desde el miércoles 28 de junio de 2023.

Entre los “Gladiadores americanos” más conocidos que han muerto están Tonya Knight, Phillip Poteat, Lee Reherman, Shelley Beattie y William ‘Billy’ Smith. Entonces, ¿qué sucedió con ellos y cómo fallecieron?

LISTA DE GLADIADORES AMERICANOS QUE HAN MUERTO

1. Tonya Knight

Tonya Knight fue una culturista profesional estadounidense que interpretó a Gold en “American Gladiators” desde 1990 hasta 1992. Después de conseguir varios premios de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, en 1989, fue suspendida y despojada de su título de Ms. International debido a que envió a otra persona a pasar la prueba de droga antes del certamen.

No obstante, en 1991, regresó y ganó el título de Ms. International. Tonya se retiró en 1993 y falleció en febrero de 2023 a los 56 años tras una larga batalla contra el cáncer.

Tonya Knight fue conocida como Gold en el programa "Gladiadores americanos" (Foto: Syndication)

2. Phillip Poteat

Phillip Poteat se unió a “Gladiadores americanos” en la cuarta temporada del programa y bajo el sobrenombre de Atlas. Aunque su tiempo en el show fue muy breve, el culturista apareció en la serie “Silk Stalkings”, la comedia “The Ben Stiller Show” y la película de 1992 “The Naked Truth”.

El excuñado de Tonya Knight, ya que su hermano gemelo John estaba casado con la culturista profesional, murió el 20 de agosto de 2017 a los 50 años. Aún se desconoce la causa de su deceso.

Phillip Poteat fue conocido como Atlas en el programa "Gladiadores americanos" (Foto: Syndication)

3. Lee Reherman

Lee Reherman fue conocido como Hawk en los tres últimos años de “American Gladiators”. Posteriormente, representó a Estados Unidos en dos series de International Gladiators en 1994 y 1995. Sin embargo, también es conocido por su carrera actoral. Apareció en programas de Disney Channel como “That’s So Raven” y “Hannah Montana”.

También fue invitado a programas de televisión como “Gilmore Girls”, “NCIS and General Hospital”, “The X-Files” y “Jane the Virgin”, y películas como “Last Action Hero” y “Star Trek Into Darkness”.

Reherman fue encontrado muerto por su novia, Natalina Maggio, en su casa en Manhattan Beach, California, el 1 de marzo de 2016, a la edad de 49 años. Los primeros informes señalaron que la causa de su muerte podría ser un coágulo de sangre durante su recuperación de cirugía de cadera, pero eso no fue confirmado.

Lee Reherman participó en la película "Star Trek Into Darkness" (Foto: Paramount Pictures)

4. Shelley Beattie

Shelley Beattie fue una culturista profesional y actriz estadounidense. Además de alcanzar los tres primeros puestos en los concursos Ms. International y Ms. Olympia, fue una de las pocas culturistas profesionales sordas del mundo. Hizo su debut en “Gladiarores americanos” como Siren en 1992.

Shelley, quien apareció en la portada de la revista Deaf Life en dos ocasiones y apareció en la portada de la revista Muscular Development en la década de 1990, se suicidó en febrero de 2008 a la edad de 40 años.

Shelley Beattie fue conocida como Siren en el programa "Gladiadores americanos" (Foto: Syndication)

5. William ‘Billy’ Smith

William ‘Billy’ Smith fue conocido como Thunder en el programa “American Gladiators”, donde permaneció dos años. El fisicoculturista de renombre ganó otros 24 campeonatos mundiales durante sus dieciséis años en la competencia, y se desempeñó como consultor nutricional para atletas profesionales en Gold’s Gym Enterprises.

Thunder estuvo casado con la también gladiadora Cathy Sassin, conocida como Panther, pero eventualmente su relación se terminó y William se volvió a casar. En 2021, se anunció que Billy había fallecido unos días antes de cumplir 57 años. Se desconocen las causas.