"El Valor de la Verdad" de Gladys Tejeda: estas son las preguntas más comentadas de la deportista

"El valor de la verdad" tuvo como invitada a Gladys Tejeda. La fondista peruana y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz y logró responder las 21 preguntas y se llevó el premio de 50 mil soles.

La atleta nacional respondió varias interrogantes sobre su infancia, su entorno familiar, los inicios de su carrera profesional y algunas preguntas, fueron las más comentadas entre sus seguidores.

Gladys Tejeda contó que siguió a un ladrón cuando robo su celular, también habló sobre la discriminación que sintió en diversas situaciones de su vida y otras anécdotas más.

1. ¿ Sentiste que no ibas a llegar a la meta en los Juegos Panamericanos?

La atleta aseguró que no podía defraudar a los que creían en ella. "Lo que manda es la mente, porque las piernas no se siente. El último tramo ya es por inercia, solo quería llegar y quería descansar", dijo la fondista.

2. ¿Corrías cada vez que tu mamá iba a castigarte?

"Yo era bastante activa, era muy hábil. Muy poco caminaba, sino corría. Yo hacía travesura, quemaba un artefacto o rompía un plato, así que mi mamá me correteaba, pero nunca me alcanzaba", mencionó la atleta.

3. ¿Te has sentido discriminada?



La deportista respondió que sí.



"Aprendí a manejar carro porque necesitaba moverme para mis entrenamientos. Tenía mucho temor y me costó mucho salir a la calle. Te tratan como si las mujeres no sirven para manejar", contó Gladys Tejeda.



Al escuchar esto, el conductor del programa le preguntó si solo en ese aspecto se sintió discriminada, por lo que ella comentó que también fue discriminada en el deporte.



"A veces en las competencias me decían pero está bien chiquita, no va a poder porque hay atletas súper altas. Mido 1.55 y peso 44 kilos...Por eso yo les invoco que hay que respetar", señaló la medallista.

4. ¿Correteaste al ratero que robó tu celular?

Gladys Tejeda contó que se bajó del carro para corretear al ladrón con su maleta pesada en la mano. "Sí, lo alcancé. Pasó a fines de 2017, estaba en Huancayo. Fue saliendo de una grabación del estadio. Corrí unos 400 metros. El joven se paró, yo caminé normal y le pedí, así que se atarantó y se puso a temblar. Metió la mano a su pantalón y lo puso en el piso", expresó.

5. ¿Salvaste a una vecina de ser golpeada por su esposo?

Gladys contó que el lamentable hecho sucedió en un cuarto alquilado, donde la pareja de su vecina la botó de su cuarto con una prenda diminuta, así que ella la ayudó con dinero.