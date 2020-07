A lo largo de sus seis temporadas, la serie de televisión estadounidense “Glee” le dio una nueva imagen a las producciones juveniles. Y es que además de centrar la historia en el mundo de la música y competencia dentro del William McKinley High School, aborda temas como las relaciones amorosas, la sexualidad, la discriminación y el bullying. Razones más que suficientes para haber sido galardona en varias oportunidades.

Pese a la fama que alcanzó desde que fue estrenada en mayo de 2009, ésta llegó a su fin en marzo de 2015, tras la emisión de 121 episodios.

Debido a que los seguidores de “Glee” recuerdan con mucho cariño a los personajes, el portal Insider hizo una recopilación de datos para contar lo que pasó con los actores y cómo lucen en la actualidad.

MATTHEW MORRISON - WILL SCHUESTER

Will Schuester en Glee (Foto: Fox)

El actor Matthew Morrison interpretó a Will Schuester, el líder del club Glee de McKinley. Aunque en un inicio, en la serie, estaba casado con Terri, se separa de ella y contrae matrimonio con la consejera de la escuela Emma Pillsbury, con quien tiene un hijo en la quinta temporada.

Matthew Morrison en la actualidad (Foto: AFP)

Tras la culminación de “Glee”, Morrison protagonizó algunos shows en Broadway . Se casó con Renee Puente en 2014, con quien tiene un hijo. En honor a su pequeño lanzó en marzo de 2020 su álbum llamado “Disney Dreamin ‘With Matthew Morrison”, que incluye clásicos de Disney.

JANE LYNCH - SUE SYLVESTER

Sue Sylvester en Glee (Foto: Fox)

Jane Lynch tuvo el papel de Sue Sylvester, directora técnica del equipo del equipo de porristas de McKinley, que odia al club Glee. Al final, abandona la escuela y se convierte en la vicepresidenta de los Estados Unidos.

Jane Lynch en la actualidad (Foto: AFP)

Lynch siguió en el mundo de la actuación y la música. En 2019, presentó un episodio del renovado “Inside the Actors Studio” en Ovation y entrevistó a David Oyelowo. También la podemos ver en televisión interpretando a Diana Reid, la madre de Spencer Reid en “Mentes criminales”. Además, ganó un Primetime Emmy por su interpretar a Sophie Lennon en “La maravillosa señora Maisel” .

LEA MICHELE - RACHEL BERRY

Rachel Berry en Glee (Foto: Fox)

Lea Michele interpretó a Rachel Berry, la voz principal femenina del club Glee, a menudo acosada por las animadoras y los jugadores de fútbol pese a estar enamorada del capitán. Al final, se convierte en una estrella.

Lea Michele en la actualidad (Foto: AFP)

Michele ha lanzado tres álbumes de estudio. En el primero, “Louder” (2014), incluyó una canción dedicada a Cory Monteith llamada “If You Say So”. Pero no sólo la música es su pasión, ya que lanzó dos libros : el bestseller del New York Times “Brunette Ambition” (2014) y “You First: Journal Your Way to Your Best Life” (2015). En marzo de 2019, se casó con Zandy Reich, presidente de la marca de ropa AYR.

CHRIS COLFER - KURT HUMMEL

Kurt Hummel en Glee (Foto: Fox)

Chris Colfer interpretó a Kurt Hummel, un soprano masculino gay fanático de la moda que sufre los ataques del equipo de fútbol. Luego de graduarse asiste con Rachel a la Academia de Arte Dramático de Nueva York (NYADA).

Chris Colfer en la actualidad (Foto: AFP)

Colfer escribió una serie de libros titulada “The Land of Stories” como parte de la serie. En marzo de 2019, reveló una nueva serie de libros llamada “A Tale of Magic”.

KEVIN McHALE - ARTIE ABRAMS

Artie Abrams en Glee (Foto: Fox)

Kevin McHale interpretó a Artie Abrams, un guitarrista parapléjico. En la serie, él va a la escuela de cine y se convierte en director.

Kevin McHale en la actualidad (Foto: AFP)

McHale lanzó, en 2019, su primer sencillo como solista “Help Me Now”, junto con el video musical de la canción. Asimismo, inició un podcast con su mejor amiga y co-estrella de Glee Jenna Ushkowitz que lleva por nombre “Showmance”, donde realizan entrevistas a diferentes personalidades e invitados.

JENNA USHKOWITZ - TINA COHEN-CHANG

Tina Cohen-Chang en Glee (Foto: Fox)

Jenna Ushkowitz interpretó a Tina Cohen-Chang, una de las integrantes originales de New Directions. En un inicio, debido a sus serios problemas de timidez fingió, durante los primeros nueve capítulos, ser tartamuda para no tener que hablar en público. Al final se convierte en actriz y protagonizó una de las películas de Artie.

Jenna Ushkowitz en la actualidad (Foto: AFP)

Ushkowitz lanzó un podcast llamado “Showmance” con su compañero de “Glee” McHale. Ella tuvo un cameo en el video musical de Katy Perry en 2017 para “Swish Swish”; además, participó en musicales en Broadwey . También coescribió el libro “Elección de alegría: 10 reglas para encontrar inspiración, felicidad y el verdadero tú” (2013).

AMBER RILEY - MERCEDES JONES

Mercedes Jones en Glee (Foto: Fox)

Amber Riley interpretó a Mercedes Jones, un miembro de New Directions con una potente voz, obstinada a no ocupar los papeles secundarios en el club. El personaje se unió a un sello discográfico y ganó un lugar como acto de apertura para la gira mundial de Beyoncé.

Amber Riley en actualidad (Foto: AFP)

Riley apareció en la comedia de 2018 “Nobody’s Fool” . Además de participar como invitada en “Crazy Ex-Girlfriend”, protagonizó una película navideña llamada “One Christmas Wish” y interpretó a Addapearle en “The Wiz Live!”, entre otras producciones.

HEATHER MORRIS - BRITTANY PIERCE

Brittany Pierce en Glee (Foto: Fox)

Heather Morris interpretó a Brittany Pierce, otra Cheerio. Era llamada genio matemático porque era muy buen con los números.

Heather Morris en la actualidad (Foto: AFP)

Morris sigue actuando y bailando , además de tener un podcast llamado “The dance room”. Se casó con Taylor Hubbell, con quien tiene dos hijos.

HARRY SHUM JR. - MIKE CHANG

Mike Chang en Glee (Foto: Fox)

Harry Shum Jr. interpretó a Mike Chang, un apasionado por el baile, pero que no contaba con el apoyo de su padre, quien quería que se concentre en lo académico.

Harry Shum Jr. en la actualidad (Foto: AFP)

Shum Jr. anunció en 2015, año en que se emitiría el último episodio de “Glee”, que daría vida al personaje de Magnus Bane en “Shadowhunters” . También interpretó a Charlie Wu en “Crazy Rich Asians” (2018). Se casó en 2015 con la actriz y bailarina filipina Shelby Rabara, con quien tiene una hija.

CHORD OVERSTREET - SAM EVANS

Sam Evans en Glee (Foto: Fox)

Chord Overstreet interpretó en la segunda temporada a Sam Evans, un estudiante transferido, que al final se convierte en el nuevo maestro de New Directions.

Chord Overstreet en la actualidad (Foto: AFP)

Overstreet está centrado en su carrera musical . En diciembre de 2015 firmó contrato discográfico con el sello Safehouse Records, de sus amigos Demi Lovato y Nick Jonas. Entre sus lanzamientos están: “Homeland” (2016), “Hold On” (2017) y “Die” (2020).

DARREN CRISS - BLAINE ANDERSON

Blaine Anderson en Glee (Foto: Fox)

Darren Criss interpretó a Blaine Anderson, capitán de los Dalton Academy Warblers, que luego se transfirió a McKinley. Se casa en la sexta temporada con Rachel.

Darren Criss en la actualidad (Foto: AFP)

Criss También es conocido por sus representaciones de Harry Potter en los musicales “A Very Potter Musical”, “A Very Potter Sequel” y “A Very Potter Senior Year”. Su interpretación en “El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story” le valió un Emmy, un Premio SAG y un Globo de Oro. El joven cofundó un festival musical llamado “Elsie Fest” y se casó en 2019.

DIANNA AGRON - QUINN FABRAY

Quinn Fabray en Glee (Foto: AFP)

Dianna Agron interpretó a Quinn Fabray, la presidenta del club del Celibato, que fue adoptada por la madre biológica de Rachel, Shelby Corcoran.

Dianna Agron en la actualidad (Foto: AFP)

Agron En 2015, fue protagonista de las películas “Zipper”, “La última canción”, “Bare” y prestó su voz para el documental “Unity”. Realizó su debut en teatro con la obra “McQueen, The Play” en donde personificó a Dahlia. Es vegetariana, y apoya activamente a grupos LGBT y a la organización PETA.

LOS ACTORES FALLECIDOS DE “GLEE”

CORY MONTEITH

Cory Monteith falleció el 13 de julio de 2013 por una sobredosis producto de la mezcla de heroína que se había inyectado e ingesta de alcohol. Tres meses antes, en abril de ese año, Monteith había salido de rehabilitación de un centro donde él mismo se había internado por el consumo de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía, el actor había salido la noche anterior con unos amigos a una fiesta, pero retornó solo a la habitación que había alquilado. Como él no se presentó a entregar el cuarto al mediodía, personal del hotel acudió y halló su cadáver.

Cory Monteith interpretó a Finn Hudson en Glee (Foto: Fox)





MARK SALLING

Mark Salling interpretó a Noah "Puck" Puckerman. Murió el 30 de enero de 2018, a los 35 años, en Los Ángeles debido a asfixia por ahorcamiento. Su cuerpo fue encontrado colgado de un árbol cerca de su casa de Sunland, en el Valle de San Fernando.

En 2017, se había declarado culpable de posesión de pornografía infantil. La policía al allanar su casa encontró más de 50.000 imágenes de menores en su computadora; por lo que fue requerido como delincuente sexual e iba a ser procesado y sentenciado entre cuatro a siete años de cárcel.

Mark Salling interpretó a Noah "Puck" Puckerman en Glee (Foto: Fox)





NAYA RIVERA

Naya Rivera interpretó a Santana Lopez. Ella murió por ahogamiento el 8 de julio de 2020. Según la policía, la actriz habría realizado un acto heroico, al anteponer la vida de su hijo antes que la suya cuando estaban en peligro, pues iban a ser arrastrados al fondo del lago Piru, lugar a donde habían ido a pasear.

“Después de hablar con el hijo de la actriz sabemos que ambos se encontraban nadando juntos en el lago. Después, el niño describió cómo su mamá le ayudó a subir de nuevo al bote, lo empujó hacia arriba por detrás para devolverlo a cubierta. El menor dijo a los investigadores que al mirar hacia atrás vio desaparecer a su mamá bajo la superficie del agua”, señaló en una conferencia el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub.

Naya Rivera interpretó a una miembro de Cheerio y New Directions llamada Santana Lopez (Foto: Fox)

