Gloria Trevi: 20 años después, ¿dónde está el cuerpo de su hija Ana Dalay?

A 20 años de uno de los más dolorosos episodios que puede sufrir una madre, Gloria Trevi señaló que encontró las respuestas que buscaba en torno a la muerte de su pequeña hija Ana Dalay, quien dejó de existir poco después de haber cumplido un mes de nacida.

Y aunque no quiso revelar más detalles sobre el tema, dijo que esta experiencia le sirvió para encontrar paz, tranquilidad y sobre todo convertirse en una mejor persona.

La cantante, quien es madre de tres varones, dio una entrevista, el año pasado, al programa “El minuto que cambió mi destino” para hablar un poco del suceso que la acercó al abismo de la locura.

Su imagen provocativa y sexual fue clave para que los sectores conservadores la criticaran por promover la libertad sexual de una manera abierta. (Foto: AFP) Su imagen provocativa y sexual fue clave para que los sectores conservadores la criticaran por promover la libertad sexual de una manera abierta. (Foto: AFP)

¿Qué dijo sobre su hija Ana Dalay?

A las preguntas del entrevistador ¿por qué te pasó [perder un hijo]? y ¿dónde está Ana Dalay?, la cantante mexicano le respondió: “Uno no debe preguntarse por qué, sino para qué. Porque si preguntas por qué, la pregunta está mal hecha y tú tienes que confiar en Dios; entonces, tú tienes que decir para qué. Y la respuesta vino a mí y es para ser una mejor persona”.

La artista mexicana prosiguió y señaló: “Yo no perdí una hija, yo tengo una hija y es mi camino de estrellas al cielo. Claro que me pregunté dónde estaba, sobre todo cuando supe que me habían mentido y fui y busqué las respuestas, hablé con la persona que tenía la respuesta y ella me lo dijo […]. Habló conmigo y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra. Están con Dios y están conmigo".

Finalmente, señaló entre lágrimas de que no tiene un lugar donde llevarle flores a su hija, pero que tiene mucha gente a la cual "entregarles la flor simbólica y hacer el bien”.

La hija de Gloria Trevi

Ana Dalai fue hija de la cantante y su exrepresentante artístico Sergio Andrade. Ella nació el 10 de octubre de 1999 en un hospital público en Brasil, pero murió el 13 de noviembre de ese mismo año en la residencia de la pareja.

Aún se desconoce lo que exactamente ocurrió en el inmueble de Trevi y su pareja, quienes en ese momento eran buscados por las autoridades al haber sido acusado por delitos de corrupción de menores.

La carrera de Gloria Trevi estuvo marcada por una serie de escándalos que truncaron su trayectoria cuando se hallaba en la cúspide del éxito. (Foto: AFP) La carrera de Gloria Trevi estuvo marcada por una serie de escándalos que truncaron su trayectoria cuando se hallaba en la cúspide del éxito. (Foto: AFP)

Misteriosa muerte

Según la versión de la propia artista, ella dejó a su bebé durmiendo en una habitación cuando empezó una pelea en la sala de la residencia. En ese momento, una chica de nombre Katia de la Cuesta salió a buscar a su hija pero tardo varios. Luego de ello, la vio ingresar con su pequeña cubierta y le dijo que estaba dormida, aunque se percató de que algo andaba mal porque tenía la “boquita azul”, hecho que la llevó a la desesperación por lo que tuvieron que agarrarla.

Narró que al poder zafarse de las personas que la retenían, logró llegar a un cuarto donde le daban respiración boca a boca a Ana Dalay y alcanzó a escuchar un gemido. A pesar de los esfuerzos que hizo para salir de la habitación con la bebé en brazos y buscar ayuda, la detuvieron porque la pequeña ya había fallecido. Ante la noticia, colapsó y despertó cinco días después.