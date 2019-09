Gloria Trevi agradece y celebra en Instagram sus 15 años de libertad 

La cantante Gloria Trevi compartió con su fanáticos un momento muy especial. Luego de que el 21 de septiembre de 2004 fuera absuelta de los cargos de violación, rapto y corrupción de menores, ayer se cumplió 15 años de libertad para la mexicana, lo cual lo celebró por todo lo alto.

Como se sabe, la intérprete de "El pelo suelto" pasó cuatro años, ocho meses y ocho días en prisión, a la espera de la resolución de su juicio, este año deja todo atrás y agradece al lado de sus seguidores el estar libre de cargos.

“¡Chicago... en unas horas me toca celebrar contigo 15 años de libertad! ¡Por todo lo alto! ¡Los amo! ¡Gracias a Dios! ¡No me cabe en el corazón tanta gratitud! ¡Feliz trevolución!”, escribió Gloria Trevi en Instagram, junto a una foto en la que luce muy sonriente, con la mano en la cintura y con un body multicolor con un corazón en el centro frente a su público asistente en su concierto de anoche.

Asimismo, se vio la cantante mexicana agradeciendo entre lágrimas a través de una transmisión en vivo donde aseguró que “la libertad sabe a gloria, la gloria de Dios”.

Como se recuerda Gloria Trevi protagonizó uno de los escándalos más sonados en el mundo del espectáculo en America Latina. Hace más de una década Trevi fue a prisión junto a sus ex coristas María Raquenel Portillo, Marlene Calderón y su ex representante Sergio Andrade. Las tres salieron en libertad por falta de pruebas, pero Andrade no corrió la misma suerte, pues en marzo del 2005 fue declarado culpable y sentenciado a 7 años y 10 meses de prisión.