Allá por el año 1999, la cantante Gloria Trevi se encontraba prófuga de la justicia en Brasil junto a su entonces pareja, Sergio Andrade. Ambos personajes conocidos del espectáculo en México tuvieron una hija a la que llamaron Ana Dalay, quien, lamentablemente, falleció con poco tiempo de nacida.

Desde ese momento, muchas cosas se hablaron al respecto, incluso se le culpó a la cantante de aquella muerte, pero no se obtuvo mucho información al respecto hasta ahora que, luego de casi 24 años, la protagonista de la historia dio algunos detalles de lo que pasó cuando se enteró de la muerte de su pequeña.

Gloria Trevi, en una entrevista con el programa español “Viajando con Chester”, se animó a contar algunos pasajes de todo lo que vivió cuando su hija perdió la vida. Además, reveló cuál era la presunta causa que produjo ese fatal desenlace para la inocente bebé.

Gloria Trevi durante una de sus tantas presentaciones. (Foto: Gloria Trevi / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ ANA DALAY?

La cantante ha contado que ella no sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió debido a que no pudo conversar con algún especialista. Además, dijo que su entonces pareja mandó a una persona para que le indicara qué habría sucedido, pues ella no estaba allí en ese momento.

“Sinceramente, yo creo que fue de muerte de cuna. Pero que yo que lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no”, manifestó la artista.

Así mismo detalló la conversación que tuvo con aquella joven al momento de que le dieron a conocer la noticia.

“Cuando hablé con la persona que el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija. Ella me dijo a mí: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’. Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar”, comentó

¿Qué es la muerte de cuna?

Según MayoClinic, la muerte de cuna se le conoce así porque los bebés suelen perder la vida en sus respectivas cunas cuando dormían, sin una razón comprobable.

IRREGULARIDADES EN LO SUCEDIDO

Si bien la cantante sigue creyendo que su bebé falleció por muerte de cuna, existen algunos detalles que ponen toda esta situación en medio de algo raro y ella misma fue quien así lo dio a entender con sus declaraciones.

Según lo expresado por Gloria Trevi, la joven que le informó sobre la noticia de la muerte de la pequeña luego le confesó que mintió por órdenes de Andrade y que estaba asustada.

“He hablado con esa persona y todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera. Pero ella era otra persona que estaba aterrada”, añadió.