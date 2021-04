En este momento, los fanáticos de la franquicia “Dragon Ball” están entusiasmados tratando de descubrir todo lo que pueden sobre Gokú. A pesar de algunas dudas iniciales sobre lo bueno que podría ser “Dragon Ball Super”, parece que finalmente ha logrado generar tanta emoción como su serie original.

En este punto de la franquicia, Gokú podría vencer a todos los villanos de “Dragon Ball” y “Dragon Ball Z” sin utilizar ninguna de sus transformaciones. Y eso se debe a que los eventos de “Dragon Ball Super” han llevado a Gokú a nuevas alturas y han aumentado drásticamente su nivel de poder.

Pocas series de animación han sido tan exitosas como ”Dragon Ball”, basada en el manga del mismo nombre creado por Akira Toriyama. Con el pasar de los años, las aventuras de Gokú y sus amigos se convirtieron en las más vistas por grandes y chicos, que vieron al protagonista evolucionar con cada pelea.

Pese a que “Dragon Ball” sin duda se convirtió en el anime con mayor reconocimiento, así como con el mayor éxito del mundo y los fans reconozcan a Gokú en sus miles de formas, existen aún datos sobre él que quizá para muchos aún sean desconocidos. Traemos 10 cosas que quizá no sabía sobre el protagonista de esta famosa serie.

10 COSAS QUE NO SABÍAS DE GOKÚ

10. El 9 de mayo es el día de Gokú en Japón

Gokú es un maniático de las artes marciales, lo ha demostrado cada vez que tiene un rival poderoso enfrente (Foto: Toei Animation)

El personaje protagoniza uno de los animes más populares jamás creados, después de todo. Al igual que el 4 de mayo se convirtió en sinónimo de “Star Wars” debido a un juego de palabras “que la fuerza te acompañe”, el 9 de mayo se convirtió en el día de Goku por una razón similar. Al parecer, en Japón, los números 5 y 9 se pueden pronunciar como los sonidos “go” y “ku”. Entonces, mayo es el quinto mes del año, y el noveno día de ese quinto mes obtienes “goku”.

9. Gokú fue inspirado por el Rey Mono del Viaje al Oeste

Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué los Saiyajin son parte de un mono al azar, es porque Goku se inspiró en el Rey Mono de Journey to the West. (Foto: Instagram)

Akira Toriyama ha sido muy abierto al reconocer que la franquicia de “Dragon Ball” se originó debido a su deseo de hacer una historia similar a “Journey to the West”. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué los Saiyajin son parte de un mono al azar, es porque Goku se inspiró en el Rey Mono de “Journey to the West”.

Cualquiera que esté familiarizado con la historia original sabrá que el manga de Toriyama obviamente difería bastante de su material original a medida que pasaban los años. Personajes como Bulma, Oolong y Krillin tienen contrapartes de la historia que inspiró a Toriyama.

8. El pelo de Gokú como Súper Saiyán se hizo rubio para ahorrar tiempo dibujando el manga

El cabello rubio de los Super Saiyajin se ha convertido en sinónimo de que las cosas se pongan serias. (Foto: Akira Toriyama)

El cabello rubio de los Super Saiyajin se ha convertido en sinónimo de que las cosas se pondrán serias. Sabemos que hace falta que un Saiyan aproveche una increíble cantidad de rabia para acceder a esa forma, por lo que cuando se vuelven Super Saiyan, suele ser un buen indicador de que alguien está a punto de resultar herido. Pero incluso en el mundo de “Dragon Ball”, realmente no obtenemos una explicación de por qué su cabello se vuelve rubio. ¿Por qué un Saiyan ganando más fuerza afecta el color de su cabello?

Según la lógica del programa, el cabello rubio y el rojo y el azul subsiguientes siempre puede ser un misterio, pero en términos de explicaciones del mundo real, sabemos la razón. Cuando el hombre detrás del manga, Akira Toriyama, buscaba una manera de que fuera visualmente evidente que Goku había ganado un nuevo poder, cambiar el peinado de Gokú parecía una buena manera de comunicar eso.

Pero también estaba el problema de no querer que la transformación fuera algo demasiado difícil de dibujar. Entonces, en cambio, Toriyama eligió algo que realmente ahorraría tiempo para dibujar, ya que en las páginas en blanco y negro del manga, el cabello rubio estaba representado por el color blanco. Entonces, al hacer que el cabello de Gokú se volviera rubio, ahorró tiempo en comparación con tener que teñir el cabello típicamente negro de Gokú.

7. En “Dragon Ball Z” Gokú solo mata a dos villanos

La capacidad de Goku para superar sus límites ha marcado la diferencia en la serie Dragon Ball. (Foto: Instagram)

Obviamente, Gokú es una persona muy amigable que no se deleita en lastimar a otras personas. A lo largo de la franquicia, continuamente intenta dar segundas oportunidades a las personas que han hecho cosas bastante terribles. Y, sin embargo, en el “Dragon Ball” original, todavía demostró que estaba dispuesto y era capaz de acabar con la vida de las personas que estaban comprometidas con sus malos caminos.

Tal vez la edad adulta suavizó a Gokú o algo así, porque definitivamente redujo la tasa de mortalidad de sus peleas en “Dragon Ball Z”. No solo se ofrece repetidamente a perdonar a Freezer, quien destruyó un planeta entero, sino que incluso se abstiene de matar a cualquiera hasta que el Saga Buu. Incluso entonces, sus únicas víctimas son Yakkon, quien básicamente se suicidó comiendo demasiada energía de Gokú, y Kid Buu, quien se reencarnó como Uub de todos modos.

6. Gokú le teme a las agujas

Los fanáticos que recuerdan los episodios anteriores del Dragon Ball original probablemente recordarán la fuerte aversión de Goku por las agujas. (Foto: Twitter)

Es cierto que este rasgo del personaje es algo más del anime que del manga, por lo que algunos fanáticos lo descartarán como no canónico, pero los fanáticos que recuerden los episodios anteriores del “Dragon Ball” original probablemente recordarán la fuerte aversión de Gokú por las agujas. Incluso cuando era niño, no había mucho que pudiera intimidar al que se convertiría en el guerrero más fuerte de la Tierra, pero la perspectiva de tener que recibir una inyección lo pondría al borde como ninguna otra cosa.

En general, se usaba como un truco cómico al principio de la serie para ver a un personaje tan duro convertirse en un cobarde por algo que no era tan importante. Pero si hubieran seguido con la mordaza corriente, podría haber hecho más interesante el encuentro de Gokú con Cell. Al principio, Cell básicamente usó su cola como una aguja para succionar la vida de sus víctimas. Podría haber sido como si la peor pesadilla de Gokú se hiciera realidad.

5. Quien hace su voz en Japonés es una mujer

Masako Nozawa es la voz de Gokú en su idioma original. (Foto: Instagram)

Este no sorprenderá a mucha gente, especialmente a aquellos que vinieron a la franquicia “Dragon Ball” viéndolo con el doblaje japonés. Pero para muchos de nosotros que crecimos con el elenco de voces en inglés para “Dragon Ball Z”, fue extremadamente discordante descubrir esto. Gokú suena como un tipo bastante normal en nuestra traducción, pero en el doblaje japonés, no hay forma de que no te des cuenta de que es una mujer expresando a este hombre súper poderoso.

Es cierto que incluso en los doblajes en inglés es muy común que las mujeres expresen personajes masculinos jóvenes, como la versión infantil de Trunks. Pero el japonés Masako Nozawa como Gokú adulto puede necesitar un poco de adaptación si no estás acostumbrado a escucharla. Por supuesto, los fanáticos del doblaje japonés no tienen ningún problema con Nozawa, y la ven como la voz definitiva de Gokú tanto como muchos hablantes de inglés consideran a Sean Schemmel la voz detrás del héroe de la franquicia.

4. Gokú nunca le ha ganado a Vegeta en una pelea

La mayoría de la gente conoce las características de Vegeta en Dragon Ball Z y una de ellas es su envidia del poder de Goku y el deseo de ser mejor que él. (Foto: Youtube)

A lo largo de la franquicia “Dragon Ball”, las principales características de Gokú son su lealtad a sus seres queridos y su deseo de una gran pelea. Mientras que la mayoría de la gente definiría las características de Vegeta en “Dragon Ball Z” como su envidia del poder de Gokú y el deseo de ser mejor que él.

En su primer enfrentamiento, Vegeta estuvo a punto de matar a Gokú después de transformarse en su forma de gran simio y aplastarlo entre sus manos. Claro, Vegeta perdió, pero eso se debió a Krillin, Gohan y Yajirobe. Gokú se quedó indefenso porque no podía manejar a Vegeta por su cuenta. ¿Y su segunda pelea? Majin Vegeta también dejó a Gokú derrotado al final de ese encuentro. Sí, Gokú estaba ocultando su capacidad para convertirse en un Super Saiyin 3, pero la obsesión de Gokú con la misericordia y la justicia ha demostrado repetidamente ser una debilidad que le sale por la culata, como tratar de salvar a Freezer y darle a Cell un frijol senzu.

No cuenta como una derrota menor solo porque Vegeta fue lo suficientemente despiadado como para explotar la ingenuidad de Gokú. Entonces Vegeta nunca ha perdido ante Gokú, e incluso superó a Gokú varias veces, como cuando se convirtió en un Super Saiyin contra Android 19, y cuando emergió de la Cámara del Tiempo Hiperbólica para desafiar a Semi-Perfect Cell.

3. Gokú ha sido utilizado para anunciar cosas como KFC

En Japón, Dragon Ball Z se ha utilizado para anunciar una variedad de productos. (Foto: Youtube)

A pesar de que la franquicia de “Dragon Ball” y el anime en general son absolutamente populares en muchas partes del mundo, tiene sentido que tengan su base de fans más importante en Japón, ya que ahí es donde se origina. Así que seguro, hay muchas personas en el mundo occidental que esperan una nueva película de “Dragon Ball Z” tanto como los fanáticos en Japón, pero probablemente no en la medida en que una importante cadena de comida rápida aquí lo anunciaría.

En Japón, “Dragon Ball Z” se ha utilizado para publicitar una variedad de productos. Aunque uno de los más divertidos tiene que ser el comercial de Kentucky Fried Chicken que se emitió en Japón para anunciar la película “Battle of Gods”. Con la exhibición de Saiyans de apetito voraz, los anuncios de comida tienen sentido para la franquicia, pero un cruce entre Gokú y el coronel Sanders es bastante extraño de presenciar.

2. Gokú sólo ha muerto por sacrificarse a sí mismo

Con la cantidad de oponentes poderosos que Goku ha encontrado, es realmente una suerte que no haya terminado muriendo más de lo que lo ha hecho. (Foto: Toei Animation)

Con la cantidad de oponentes poderosos que Gokú ha encontrado, es realmente una suerte que no haya terminado muriendo más de lo que lo ha hecho. Incluso cuando se enfrentó a Buu, alguien que literalmente mató a casi todas las personas en la Tierra, Gokú seguía siendo uno de los afortunados que no quedó atrapado en el fuego cruzado.

Según los estándares de “Dragon Ball”, el recuento de muertes de Gokú está en 2. No solo eso, sino que ha sido tan afortunado en sus peleas que las únicas veces que murió fueron cuando voluntariamente se sacrificó. La primera fue cuando contuvo a su hermano Raditz para que Piccolo pudiera acabar con él con el cañón de haz especial, un movimiento que desafortunadamente también requirió la desaparición de Gokú.

Y el segundo fue cuando Cell estaba a punto de detonarse para volar la Tierra, por lo que Gokú usó su Transmisión Instantánea para transportarlos a ambos. Entonces, de alguna manera, la única persona que ha matado a Gokú es Gokú.

1. La madre e Gokú se mostró por primera vez en el manga del 2014

A medida que los Saiyajin se han vuelto cada vez más prominentes a lo largo de la franquicia, un aspecto evidente ha sido lo poco que podemos ver a las guerreras Saiyan. (Foto: Toei Animation)

A medida que los Saiyajin se han vuelto cada vez más prominentes a lo largo de la franquicia, un aspecto evidente ha sido lo poco que podemos ver a las guerreras Saiyan. Claro, en GT están Bulla y Pan, pero la hija de Vegeta no muestra interés en pelear, mientras que Pan nunca llega a tomar el centro del escenario cuando, extrañamente, ni siquiera puede convertirse en un Super Saiyan. Han habido mujeres Saiyajin en las películas, a pesar de que esas historias se consideran no canónicas, pero eso es todo.

Siempre fue extraño que Gokú nunca fuera más inquisitivo acerca de sus padres, especialmente después de que Raditz apareció con la revelación de que Gokú ni siquiera era un humano. Pero nosotros, los espectadores, aprendimos sobre el padre deGokú , Bardock, a lo largo del tiempo, a pesar de que su madre seguía siendo un misterio. Eso finalmente cambió en 2014 cuando el manga extra “Dragon Ball Minus” exploró la historia de fondo del envío de Gokú a la Tierra, y nos dio nuestro primer vistazo a su madre Gine, quien resultó que ni siquiera disfrutaba ser una guerrera.