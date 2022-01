Araceli Ordaz, más conocida como ‘Gomita’, alejada de todo el conflicto con su padre, concedió una entrevista, en la que ha gritado a los cuatro vientos que está completamente enamorada y muy ilusionada con su relación de cara al futuro, aunque hayan ciertas trabas de por medio.

Y es que su actual enamorado no vive en México, por lo que se han visto en la obligación de mantener una relación a distancia, de la cual ambos esperan cosechar frutos importantes en un futuro no muy lejano.

Araceli Ordaz se hizo conocida en la televisión como 'Gomita'. (Foto: YouTube)

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE ARACELI ORDAZ?

En una conversación que tuvo con el portal de TVyNovelas, ‘Gomita’ no quiso revelar la identidad de su nuevo amor, pero confirmó estar en una relación desde hace un tiempo.

“Desde hace cuatro años que no tengo pareja y ahora sí puedo hacer público que tengo una relación formal. Me fui a enamorar a otro país, ni siquiera es mexicano. Nos conocimos en septiembre y ahora llevamos dos meses juntos. Estoy muy contenta y enamorada”, fueron algunas de sus palabras.

Al ser preguntaba sobre quién era, la joven no dio muchos detalles, pero sí dijo que era de América del Sur, por lo que se encuentran separados a muchísimos kilómetros de distancia.

“Está muy lejos. Es sudamericano y es dos años menor que yo porque tiene 25 y yo tengo 27, pero igual la diferencia no es mucha. Es muy guapo y me trata muy bien. Es todo lo que puedo decir”, sostuvo.

¿LA RELACIÓN A DISTANCIA ES UN PROBLEMA?

Ordaz, quien se encuentra muy enamorada en esta ocasión, indicó que no ve con malos ojos tener una relación a distancia porque ambos creen en que sí funciona.

“Eso no es un problema. Yo creo que Dios lo quiso y yo también lo quise”, sostuvo la artista circense.

¿POR QUÉ NO LO PRESENTA EN REDES?

La joven de 27 años indicó que tiene sus razones para no presentarlo formalmente a través de sus redes sociales, y todo hace indicar que aquel joven seguirá bajo el anonimato.

“Creo que la felicidad le da envidia a muchos y no quiero que se hagan chismes. Muchas relaciones que hice públicas fracasaron y él no es del medio, así que no sabe cómo manejarlo”, añadió ‘Gomita’.