Hace unos días, el actor Gonzalo Peña, quien interpreta a Mariano Rueda en “Qué le pasa a mi familia”, fue acusado por su expareja de haber sido cómplice de la violación que sufrió el 14 de marzo de 2020. Según lo narrado por la denunciante, la también actriz Daniel Berriel, el histrión no hizo nada para que su amigo Eduardo Ojeda la violentara sexualmente cuando fue a pasar unos días con ellos y otras personas más a una playa de Guerrero, México.

“Hace unos cinco años conocí a Gonzalo Peña, salimos en varias ocasiones, pero las cosas no funcionaron (…). [Ya en la casa] empezaron a hablar de los tríos y me sentí incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, fui a mi cuarto y me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, narró.

Tras impedir que la siga se quedó dormida; sin embargo, se despertó cuando Eduardo estaba abusando de ella, quien al ver su rechazo comenzó a golpearla e insultarla. “Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: ‘¿Por qué te enojas si te la acabas de co*** bien rico?’”. Luego de este episodio sintió temor, y por fortuna pudo salir del inmueble para hacer la denuncia respectiva, pero esta no prosperó. “Hago este video [en Instagram] porque estoy cansada, porque estoy harta y porque tengo miedo. Y este es el último recurso que me queda”, indicó.

Después de conocer el hecho que salpica a uno de sus actores, Televisa usó su cuenta de Twitter para informar que suspendió temporalmente las grabaciones de Peña. Debido a la acusación contra el actor por complicidad en una violación, te contamos quién es este histrión.

El actor aún no se ha pronunciado sobre la acusación. (Foto: Gonzalo Peña / Instagram)

¿QUIÉN ES GONZALO PEÑA?

Gonzalo Peña Zulueta nació en Las Palmas de Gran Canaria, de España, el 3 de junio de 1989, que radica en México. Cuando tenía 17 años, en 2006, participó en un casting para una película norteamericana, pero no fue seleccionado. Lejos de desanimarse, él siguió con su sueño y continuó sus estudios de actuación graduándose en la Escuela de Cine de Nueva York.

Poco después ingresó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, en México. Ni bien egresó fue convocado por José Alberto Castro para su proyecto “La malquerida” (2014), donde interpretó el papel de Arturo Torres Gallardo.

Al año siguiente, en 2015, formó parte del elenco de “Antes muerta que Lichita” dando vida a Ángel Vidal. Luego participó en “El hotel de los secretos” y “Despertar”, ambos proyectos de 2016.

Desde adolescente, el actor luchó por conseguir sus sueños. (Foto: Gonzalo Peña / Instagram)

Así continuó su carrera y en 2017 trabajó en la telenovela “Enamorándome de Ramón”, en 2018 en “Hijas de la luna” y a finales del mismo año integró el elenco juvenil de “Amar a muerte”.

En 2019 obtiene su primer papel protagónico en “Cita a ciegas” y ahora en 2021 “¿Qué le pasa a mi familia?”.

Él confesó ser aficionado a los deportes extremos, además de practicar tenis.