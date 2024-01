CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida, escrita y protagonizada por Dan Levy, “Good Grief” (“Despertar del duelo” en América Latina y “La vida sigue” en España) es una película que se estrenó de forma limitada en los Estados Unidos el 29 de diciembre de 2023 y llegó a Netflix el 5 de enero de 2024.

La comedia dramática que tiene una duración de 100 minutos narra la historia del artista Marc Dreyfus, que tras perder su marido novelista Oliver (Luke Evans), emprende un viaje a París junto a sus mejores amigos, el galerista Thomas (Himesh Patel) y la diseñadora Sophie (Ruth Negga), en el que descubre dolorosas verdades.

“Good Grief” empieza con Marc y Oliver ofreciendo una fiesta de Navidad en su casa de Londres. El escritor debe marcharse antes para cumplir con un compromiso laboral en París, pero antes de llegar al aeropuerto sufre un accidente automovilístico mortal. A pesar del dolor, el pintor debe seguir con su vida.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “GOOD GRIEF”?

Luego de un año de duelo, en el que sus amigos los acompañan, Marc se pregunta si está listo para leer la carta que su esposo le entregó antes de irse. Además, revisa asuntos económicos y legales relacionados con el contrato que Oliver tenía para convertir sus novelas en películas.

Sophie lo motiva a volver a tener citas, pero Marc no está seguro. No obstante, asiste a una galería de arte, donde conoce a un francés llamado Theo, con quien tiene una sincera charla e intercambia números telefónicos. En tanto, la diseñadora termina su relación con Terrance y Thomas se reencuentra con su ex.

Cuando el protagonista de “Good Grief” finalmente lee la carta de Oliver descubre que el novelista estaba viendo a alguien más. Aunque tenían una relación abierta, se siente traicionado y tras enterarse de que su esposo rentaba un departamento en París, decide viajar con sus amigos, pero no les cuenta el verdadero motivo.

Al llegar a París, Marc encuentra un regalo que Oliver compró para Luca, así que lo devuelve para regalarle un vestido a Sophie, quien organiza una divertida salida que no termina del todo bien. Mientras sus amigos se quedan en un karaoke con sus respectivas citas, el artista se encuentra con Theo y tiene otra charla sincera.

Luego de confesar que aceptó un matrimonio abierto solo para no perder a Oliver, cenar con Theo, visitar una galería y considerar volver a pintar, Marc regresa al departamento y tiene una fuerte discusión con sus amigos. Thomas le reclama por desaparecer toda la noche y no ayudarlo a resolver un problema con Sophie. Todo empeora cuando Luca aparece en el lugar.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “GOOD GRIEF”?

Con la llegada de Luca, Marc no tiene más opción que contarles a sus amigos sobre la aventura de Oliver y la verdadera razón del viaje, lo que molesta aún más a Thomas. Una vez que las cosas se calman, el pintor le pide al novio de su esposo que se marche, pero este no tiene donde pasar la noche, así que deben compartir el departamento.

Durante la cena, Sophie confiesa que fue Terrence quien la dejó. Más tarde, suben a la rueda de la fortuna y Thomas habla de sus inseguridades, y ambos deciden volver a casa a resolver sus problemas. En tanto, Marc visita a Theo y al día siguiente le cuenta a Luca sobre el regalo de Navidad que le compró Oliver. El bailarín se disculpa por entrometerse en su matrimonio.

Al volver a Londres, Marc autoriza a Imelda, la que lleva sus finanzas, a vender su casa. La sabia mujer les brinda algunos consejos que ayudan al artista a hacer cambios importantes en su vida. Siguiendo también los consejos de Theo, vuelve a pintar. Además, se vuelve a ver con Sophie, quien le cuenta que se está esforzando por recuperar a Terrence.

Tras vender su casa, se muda a un lugar desde donde puede pintar. Poco después expone sus obras en una galería. Thomas acude a la exposición con su nuevo novio y demuestra que también ha encontrado su camino. Por su parte, Marc encontró en la pintura una manera de lidiar con con su dolor.

