Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco y Paul Sorvino, “Goodfellas” (“Uno de los nuestros” en España y “Buenos muchachos” en Hispanoamérica) es un drama criminal de 1990 basado en un hecho real y en el libro Wiseguy de Nicholas Pileggi.

La película que recaudó 46,8 millones de dólares en Estados Unidos con un presupuesto de 25 millones sigue el ascenso y caída de tres delincuentes durante tres décadas: Henry Hill, Jimmy Conway y Tommy De Vito.

“Goodfellas” fue nominada a seis Premios Oscar, recibió cinco premios por parte de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y fue nombrada mejor película del año por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles y por la Asociación Nacional de Críticos de Cine. Pero ¿qué detalles nunca te contaron sobre “Buenos muchachos”? Mental Floss compartió una extensa lista y rescatamos los datos más relevantes.

10 COSAS QUE NUNCA TE CONTARON SOBRE “GOODFELLAS”

1. La primera escena no fue dirigida por Martin Scorsese

La primera escena que rodaron fue el comercial de Morrie’s Wigs, que se reproduce poco antes de que Henry y Jimmy hablen con Morrie. Para lograr esa secuencia, Martin Scorsese se puso en contacto con Stephen R. Pacca para que se encargue de escribir y dirigir el anuncio.

2. Las reglas para crear la banda sonora

De acuerdo al medio antes mencionado, Scorsese cumplió con un conjunto muy particular de reglas al elegir las canciones que complementarían la historia de “Goodfellas”. “Rags to Riches” de Tony Bennett, la versión punk rock de “My Way” de The Sex Pistols y los otros temas musicales describen, al menos vagamente, la escena o los personajes. Además, son cronológicamente apropiados.

3. Los trajes Robert De Niro con reloj y un anillo a juego

El anillo en el dedo meñique era una tradición en las representaciones de Hollywood de mafiosos italianos, por lo tanto, Robert De Niro tenía un reloj y un anillo a juego con cada traje que utilizó en la película.

Cada traje que utilizó Robert De Niro en "Goodfellas" tenía un reloj y un anillo en el dedo meñique a juego (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. La razón por la que Paul Sorvino casi abandona “Goodfellas”

Paul Sorvino estuvo a punto de abandonar la película porque tenía problemas para conectar con la crueldad de su personaje. “Lo que no sabía, y lo que no estaba seguro de encontrar, era esa pizca de frialdad y dureza absoluta que es la antítesis de mi naturaleza, excepto cuando mi familia está amenazada. Y eso tomó dos meses, y nunca pensé que lo conseguiría. Un día pasé frente a un espejo y me sobresalté”, contó el actor a The New York Times.

5. La escena que no estaba en el guion

Tommy DeVito confrontando en broma a Henry Hill por llamarlo “gracioso” es la escena más famosa de “Goodfellas” y se incluyó en la película luego de que Joe Pesci le contara una anécdota similar a Scorsese, pero no aparecía en el guion para provocar reacciones genuinas en el elenco secundario.

6. Los cameos de los padres de Scorsese

Catherine, la madre de Martin Scorsese, interpreta a la mamá de Tommy en la escena de la cena después del asesinato de Billy Batts, mientras que, el padre del director de “Buenos muchachos”, Charles, aparece como el compañero de Henry en prisión.

La madre de Martin Scorsese en una escena de "Goodfellas" (Foto: Warner Bros. Pictures)

7. El tropiezo de Debi Mazar fue real.

Cuando Sandy, el personaje de Debi Mazar, conoce a Henry, tropieza mientras camina hacia atrás para salir de la habitación. Dicha escena fue real, ya que la actriz chocó contra la vía de la plataforma rodante.

8. Tom Cruise y Madonna fueron considerado como Henry y Karen Hill

El productor Irwin Winkler contó que Tom Cruise fue considerado para interpretar a Henry Hill, y la productora Barbara De Fina reveló que Madonna estaba “en la mezcla”. Sin embargo, Ray Liotta y Lorraine Bracco se quedaron con los papeles.

9. El guiño a una película histórica de 1903

En la escena final de “Goodfellas”, Tommy dispara directamente a la cámara, lo que es un homenaje al histórico cortometraje mudo del oeste de 1903 “The Great Train Robbery”, que termina de la misma manera.

10. La madre de Ray Liotta murió durante el rodaje

Mientras grababa “Buenos muchachos”, Ray Liotta recibió la noticia de la muerte de su madre y “mis rodillas se doblaron” contó a The New York Times. También confesó que el papel de Henry fue una distracción de su dolor.