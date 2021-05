El libro “Gracias, papá: Una historia de amor” es el homenaje que ha hecho Héctor Suárez Gomís a su padre fallecido el año pasado a los 81 años.

Don Héctor Suárez es un recordado y muy querido comediante que interpretó a personajes icónicos como “Doña Zoila” y “El No Hay”.

Ante su partida, su primogénito y protagonista de “100 Días para Enamorarnos” soltó su duelo, con tristezas y amor, en su tercer libro, que se ha llevado todos los aplausos por las historias que cuenta.

“Escribir este libro fue una catarsis diaria, era de llorar todos los días mientras iba escribiendo. Por momentos terminaba drenado, emocionalmente drenado. Fue muy fuerte para mí, pero estoy orgulloso de este libro”, dijo en Los Ángeles Times.

¿CÓMO DON HÉCTOR SUÁREZ CONOCIÓ A CANTINFLAS?

Suárez Gomís, además, contó que estuvo pensando en los momentos y anécdotas de su padre que debía contar y, por supuesto, concluyó que no podía faltar la de Mario Moreno “Cantinflas”.

“Sabía que quería contar la historia de Cantinflas, obviamente todo lo de su abuela y cuando él estuvo conmigo aquella vez de mi problema cardiaco, cuando me fui y regresé… Y así me fui, solo escribiendo; cuando acababa un capítulo empezaba el otro. Simplemente me deje ir”, dijo a Milenio.

Don Héctor y “Cantinflas” se conocieron en Madrid, España, en 1973, y forjaron una gran amistad durante los años.

“Cuando mi papá platicaba la historia, nos embelesaba a todos”, agregó el escritor.

