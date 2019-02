Jennifer López dedica sentidas palabras a su madre tras participación en los Grammy

La reconocida cantante latina Jennifer López rindió tributo en la edición número 61 de los Grammy 2019 a varios clásicos de la música negra del emblemático sello discográfico Motown Records. La diva del Bronx fue cuestionada por encabezar este homenaje a la disquera que fue el hogar de varios artistas afroamericanos icónicos.

Jemele Hill, Loni Love, la activista de #OscarsSoWhite, April Reign, y el pastor Jared Sawyer Jr. fueron algunas de las personas que criticaron la participación de Jennifer López en el homenaje que se celebró en Los Ángeles y que buscaba rendir tributo a artistas legendarios como Stevie Wonder o The Jackson Five.

Con un elegante vestido de brillantes y plumas y acompañada por una lujosa orquesta al puro estilo Motown, Jennifer López abordó temas como "Please Mr. Postman" de The Marvelettes, "ABC" de The Jackson 5 o "My Girl" de The Temptations.



Después de que JLo iluminó el escenario en el Staples Center con una actuación de gran energía, defendió su participación en el homenaje a Motown en una entrevista con Entertainment Tonight. "Estoy muy honrada de haber podido cantar esas canciones", dijo la cantante de 49 años, quien también hizo mención de su madre.

"Solíamos bailar [con su madre] alrededor de esta música", dijo Jennifer López tras su participación en los Grammy 2019. "Crecí con esta música y yo y mis hermanas, las tres, éramos, como, las copias de seguridad. Éramos The Temptations, cantábamos con ella y creo que es un sueño hecho realidad".

"Podría llorar. Es un buen momento, dijo Jennifer López. "Fue para mi mamá... es solo un sueño hecho realidad. Cantando allí con Smokey Robinson, tengo que pellizcarme. Crecí con todas esas canciones y porque mi madre lo quería tanto que nos lo pasó a nosotros", dijo en sentidas palabras hacia su madre, Guadalupe.

La actuación de Jennifer López no fue la única que tuvo en los Grammy a Motown como protagonista, puesto que Diana Ross, que cimentó gran parte de su legado en este sello de Detroit, interpretó en directo los temas "The Best Years of My Life" y "Reach Out and Touch (Somebody's Hand)".