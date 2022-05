Después de varios meses de especulaciones, Grettell Valdez finalmente dio a conocer que se encuentra soltera, luego de separarse de su esposo Leo Clerc. La noticia fue confirmada por la actriz, nacida el 7 de julio de 1976, cuando realizó una dinámica en su cuenta de Instagram, donde respondió a las preguntas que le realizaron sus seguidores.

Las especulaciones de que su matrimonio se había roto comenzaron a surgir cuando desde hace algún tiempo ella había dejado de compartir fotos y videos junto a su pareja en sus redes sociales.

“Yo solita me metí en esto, ¿ok? Lo que se ve, no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva”, manifestó una sonriente Valdez.

A raíz de la ruptura, varios se preguntan por qué la relación habría llegado a su fin, tomando en cuenta de que la histrionisa apoyó en todo momento a su esposo, luego de ser acusado de fraude y lavado de activos en Suiza en 2020.

La actriz no duda en compartir todas las vivencias que compartía al lado de su esposo,, en quien confiaba ciegamente (Foto: Grettell Valdez / Instagram)

LA RAZÓN DEL FIN DEL MATRIMONIO DE GRETTELL VALDEZ Y LEO CLERC

Desde que iniciaron su romance y se casaron en 2018, Grettell Valdez y Leo Clarc compartían fotos y videos de sus vivencias en redes sociales; sin embargo, hace al menos un año, la histrionista dejó de realizar publicaciones juntos y ya no se sabía mucho de él.

Aunque ella decía que todo marchaba bien, lo cierto es que el matrimonio había entrado en crisis desde inicios de 2021 hasta que un año después decidió liberarse y anunciar que estaba sola.

Asimismo, reconoció que dicha etapa fue muy difícil, pero supo salir adelante: “Llora lo que tengas que llorar. Haz terapia porque a veces uno solo no puede. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí. Me divierto conmigo”, dijo.

Tras conocer el caso de frauda en el que estaba involucrado su esposo, ella decidió apoyarlo (Foto: Grettell Valdez / Instagram)

¿Por qué terminaron?

Se desconocen los motivos reales del fin del matrimonio de Grettell Valdez y Leo Clarc, quienes se había mostrado muy enamorados y tendido la mano en situaciones difíciles, tal como ocurrió con su esposo tras haber sido acusado, en julio de 2020, de haber cometido fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero. En aquella oportunidad, fue sentenciado a 18 meses de prisión en su natal Suiza.

Lejos de cerrarle las puertas de su hogar y su corazón, la actriz señaló que estaba al tanto de todo y aseguraba que había cambiado, confiando en él, además que le habría prometido que iba a resarcir su mal accionar de hace más de 10 años.

“Yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades (...) Él está haciendo todo para resarcir el error que cometió. Creo que todos somos merecedores de segundas oportunidades en todos los aspectos”, dijo en aquella oportunidad.

Cuando la actriz y su galán se lucían muy enamorados (Foto: Grettell Valdez / Instagram)

¿Qué delito exacto cometió el esposo de Leo Clerc?

De acuerdo con “Ventaneando”, para el fraude se habría usado tarjetas de crédito que pertenecían a la empresa suiza en la que trabajaba Leo Clerco ccundo él era contador.

Se dice que el dinero fue usado por él y su entonces pareja para viajar a diferentes países como Marruecos, Polinesia, Tailandia, Milán, Venecia, Japón, China, Grecia, Cannes y Maldivas. En total, se habría hecho de 1 millón 700 mil francos suizos.