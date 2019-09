La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” empezó este jueves 27 de septiembre de 2019 con ‘Nothing Left To Cling To’ (16x01), episodio que incluyó varios pequeños saltos en el tiempo, una propuesta de matrimonio, un embarazo sorpresa, un rompimiento, y una carrera en peligro.

Lo primero que se reveló fue que Jackson (Jesse Williams) no está muerto y mientras Maggie (Kelly McCreary) se quedó sola en el auto, él salvó la vida de un hombre. Sin embargo, ese fue el punto de quiebre de la relación, y no solo se separaron, sino que Jackson comenzó a salir con Vic (Barrett Doss) desde la Station 19 al final del capítulo.

En tanto, Alex (Justin Chambers), quien fue despedido junto a Richard (James Pickens Jr.) y Meredith por cometer fraude de seguros, consiguió un nuevo trabajo como jefe de cirugía en Pac North, conocido también como el peor hospital de Washington. A ese lugar también entró a trabajar Richard Webber.

Además, luego de que Jo (Camilla Luddington) ingresara a un centro que la ayudó a lidiar con la depresión, ella le leyó una carta en la que se disculpaba por perder la capacidad de recibir el amor que le estaba ofreciendo, asimismo, admitió que había tenido miedo cuando lo apartó. "Te mereces a alguien que no se rompa como el vidrio”.

Jo le ofreció una "salida" a Alex, ya que nunca presentaron la documentación necesaria legalmente no estaban casados, es decir, si él decidía alejarse de su vida, ella lo entendería. Pero Alex, lejos de abandonarla, espero en la puerta del centro de tratamiento con un elegante traje y le pidió matrimonio. "Cásate conmigo de nuevo, por favor. No quiero la salida que me ofreciste”. Obviamente, Jo dijo que sí.

¿MEREDITH PERDIÓ SU LICENCIA?

Luego de que Meredith (Ellen Pompeo) confesó su responsabilidad en el fraude de seguros, DeLuca (Giacomo Gianniotti) salió de prisión cárcel. Sin embargo, para ella las cosas se complicaron, sobre todo tras su audiencia en la corte, Meredith se negó a seguir los consejos de su abogado y no mostró arrepentimiento.

Al final del primer episodio de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy” se reveló que el consejo médico emprenderá acciones contra la licencia de Meredith. Pero por el momento, tendrá que asistir a otra audiencia y continuar con su servicio comunitario.

Por otro lado, aunque Amelia (Caterina Scorsone) empezó el capítulo diciéndole a Link (Chris Carmack) que quería tomar su relación con calma, finalmente descubrió que está embarazada, y Catherine (Debbie Allen) nombró a Koracick (Greg Germann) jefe de jefes, es decir, ahora es el jefe de Bailey (Chandra Wilson).

La nueva madre, Teddy (Kim Raver) no quiere tomar la licencia de maternidad y no está segura de ser una buena madre, pero Miranda la convence de lo contrario. En cuanto a su relación con Owen (Kevin McKidd), ella se negaba a vivir en una casa que él compró para Amelia, así que Owen puso en venta su propiedad para buscar un nuevo lugar para Teddy y su bebé.