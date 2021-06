A lo largo de sus 17 temporadas, “Grey’s Anatomy” ha sabido combinar el drama médico con la odisea que cada uno de sus personajes ha tenido que pasar en su vida personal. Los altibajos en las relaciones, rompimientos impactantes, pérdidas y muerte, son solo algunos de los temas subyacentes en la serie que ha tenido muchas historias, algunas obvias y esperadas y otras realmente inesperadas.

La serie, en el transcurso de casi dos décadas, le ha dado a los fanáticos muchas parejas que nunca hubieran imaginado que terminarían juntas. Y aunque la mayoría de ellos se separaron, algunos, después del primer impacto, parecieron tener sentido. A continuación los diez romances que nadie esperaba en “Grey’s Anatomy”.

DIEZ ROMANCES QUE NADIE ESPERABA EN “GREY’S ANATOMY”

10. Eli y Bailey

Miranda Bailey pasó por una fase en la que estaba tratando de encontrar su camino tanto personal como profesionalmente. En ese momento, comenzó a ver al enfermero Eli Lloyd, y pareció gustarle por un momento.

Dado que los fanáticos estaban alentando al adorable Ben Warren para que estuviera con Bailey desde el primer día, su torbellino con Eli parecía fuera de lugar y nadie realmente lo vio venir. La relación pareció desvanecerse de todos modos, pero mientras duró, los fanáticos vieron la personalidad más suave y emocional de la doctora.

Miranda Bailey pasó por una fase en la que estaba tratando de encontrar su camino tanto personal como profesionalmente. En ese momento, comenzó a ver al enfermero Eli Lloyd (Foto: ABC)

9. Teddy y Tom

En la temporada 15, se vio a Teddy Altman involucrarse con Tom Koracick, el neurocirujano sarcástico pero en última instancia bondadoso. La relación de ambos tuvo sentido al principio, pues Owen Hunt todavía estaba con Amelia Shepherd, pese a que Teddy y Owen esperaban un hijo. Sin embargo, esta rromance no duró mucho, pues los cirujanos de guerra finalmente admitieron que todavía estaban enamorados.

Lo que tomó a los fanáticos por sorpresa fue que Teddy engañó a Owen con Tom el mismo día en que se casarían. Esto fue algo que los fanáticos nunca vieron venir, y claramente, Owen tampoco. Aunque los escritores abandonaron la historia de este triángulo amoroso, después del primer impacto, muchos fanáticos podrían haber apoyado a Altman y Koracick.

8. Matthew y April

April Kepner fue uno de esos personajes a los que no les agradaba mucho al principio, pero luego causó una gran impresión en los fanáticos. Durante la serie, se vio que tenía dos romances importantes, uno con Jackson y el otro con Matthew Taylor, que los fanáticos no vieron venir la segunda vez.

No es que April tampoco encajara bien con Matthew, de hecho, los dos formaban una pareja bastante encantadora. Pero los fanáticos estaban demasiado interesados en ‘Japril’ y quedaron devastados cuando la cirujana de trauma casi terminó con el paramédico. Por supuesto, después de mucho drama, la temporada 17 insinuó que ambos probablemente se reunirán en el futuro.

7. Rose y Derek

Los fanáticos de ‘MerDer’ se sorprendieron cuando Derek Shepherd decidió salir con Rose, la encantadora enfermera que tuvo la mala suerte de convertirse en ‘McRebound’. A Rose parecía gustarle el médico, aunque no había forma de que los fanáticos se entusiasmaran con ella. El romance, como se esperaba, duró poco y casi instantáneamente se olvidó.

Sin embargo, el breve lapso de tiempo que Derek se mantuvo alejado de Meredith aparentemente le dio una mejor perspectiva, por lo que quizás el romance significó algo dentro del panorama más amplio, después de todo.

Los fanáticos de ‘MerDer’ se sorprendieron cuando Derek Shepherd decidió salir con Rose, la encantadora enfermera (Foto: ABC)

6. Jackson y Maggie

En un momento, el universo de “Grey” sí vio algunos pares de personajes extrañamente emparejados, pues parecía que los escritores estaban probando algunas ideas. Y Jackson Avery y Maggie Pierce fueron definitivamente uno de esos pequeños experimentos.

Los fanáticos nunca vieron que esta pareja se uniera, y ambos se separaron casi tan rápido como se declararon su amor. Aunque tanto Jackson como Maggie son muy queridos por los fans, a veces, incluso los mejores personajes forman parejas inesperadamente terribles.

5. Maggie y DeLuca

Maggie Pierce pudo haber encontrado su único amor verdadero con Winston, pero hubo un tiempo en que tuvo romances breves e inesperados. Uno de ellos fue con Andrew DeLuca.

Maggie y DeLuca terminaron durmiendo una noche después de salir a tomar unas copas. Sin embargo, esta relación no duró mucho pues el residente quirúrgico comenzó a sentirse intimidado por el éxito de una de las jefas de Cirugía Cardiotorácica. Al final, los dos decidieron que solo eran los mejores amigos.

4. Owen y Amelia

Owen Hunt no es un favorito de los fanáticos, pero el hecho es que ha tenido una serie de desafortunados enredos románticos. Si bien la relación de él y Cristina Yang fue, durante mucho tiempo, la segunda pareja principal de la serie, muchos fanáticos no estaban de acuerdo con esa relación en particular.

Sin embargo, después de que se separaron, Owen se juntó con Amelia Shepherd, una pareja poco probable que parecía condenada desde el principio y que los fanáticos nunca esperaban o parecían alentar. La pareja se divorció poco después, pero no antes de un gran drama.

Owen se juntó con Amelia Shepherd, una pareja poco probable que parecía condenada desde el principio y que los fanáticos nunca esperaban o parecían alentar. La pareja se divorció poco después (Foto: Grey's Anatomy / ABC)

3. Izzie y Denny

El romance de Izzie Stevens con Denny Duquette se convirtió en una parte importante de la historia de la pasante a lo largo de la temporada 2. Denny tenía una afección cardíaca grave e Izzie llegó al extremo de romper casi todas las reglas para conseguirle un trasplante de corazón. Casi la despiden en el proceso, pero todo fue en vano pues él murió de todos modos.

Si bien el coqueteo de Denny e Izzie se sintió natural y divertido, las cosas dieron un giro repentino cuando lo que comenzó como casual se volvió demasiado serio y los dos realmente se enamoraron. Tanto es así que la cirujana oncóloga arriesgó la carrera y de todos los demás por el hombre.

2. Callie y George

Otro romance inesperado ocurrió entre Callie Torres y George O’Malley al comienzo de la serie. Los fanáticos se sorprendieron cuando la pareja se hizo oficial e incluso se casó por capricho en Las Vegas.

Si bien los fanáticos adoraban a Callie y George, la unión de alguna manera tenía poco sentido y había algo en eso que nunca se sentó del todo bien. Por supuesto, su romance nunca estuvo destinado a ser, y hasta el día de hoy ese romance sigue siendo un arco que simplemente no funcionó.

1. Penny y Callie

Los fanáticos de “Grey” recordarán para siempre a la residente quirúrgica, Penelope Blake, como indirectamente responsable de la impactante muerte de Derek Shepherd. Por supuesto, no fue de ninguna manera su culpa, pero ella todavía era parte del equipo que manejó mal el caso del neurocirujano, lo que eventualmente llevó a su muerte.

Ver a Penny saliendo con Callie Torres fue probablemente una de las mayores conmociones que los fanáticos recibieron en términos de historias románticas a lo largo de los años. El arco se volvió aún más complicado cuando Callie se involucró en una larga batalla por la custodia con Arizona por Sophia, después de que eligió mudarse a Nueva York con su nuevo amor.