En el nuevo episodio de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy” DeLuca tiene un paciente aparentemente incurable y recurre a un genio del diagnóstico en busca de ayuda. En tanto, Bailey revisa a Joey, un niño adoptivo que Ben trajo a Gray Sloan, y Amelia obtiene los resultados de la prueba de paternidad de su hijo.

‘Save the Last Dance for Me’ (16x13), décimo tercer episodio de la décima sexta entrega de “Grey’s Anatomy”, empieza con Meredith y DeLuca juntos en la cama. Él quiere hablar sobre su relación, pero antes debe descubrir el mal que aqueja a Suzanne, y para conseguirlo contacta con una experta en diagnóstico, la Dra. Lauren Riley.

Grey’s Anatomy 16x13

Lauren, una médico sorda, cree que fue Meredith quien la invitó y cuando descubre la verdad pretende marcharse, pero al final se queda y propone suspender todo el tratamiento de Suzanne para que la enfermedad comience a “hablar”.

Para conseguir que Hadley, la hermana de la paciente, acepte el retiro de la medicación, Riley cuenta una historia sobre sus hermanas. Luego de obtener la autorización le revela a DeLuca que es hija única.

LA PRUEBA DE PATERNIDAD

Amelia está nerviosa por el resultado de la prueba de paternidad de su bebé y por la reacción de Link, a quien llama para preguntarle que sucedería si el padre fuera Owen. Link admite que la ama, pero también explica que no sabe cómo eso afectaría su relación, así que solo queda esperar y ver lo que sucede.

Cuando Amelia y Jo hablaron, la última confesó que se estaba volviendo loca porque Alex no ha respondido sus llamadas. Y al final de este episodio de “Grey’s Anatomy”, Jo vuelve a un departamento vacío, una clara señal de lo que podría suceder con su relación tras la salida de Justin Chambers, quien interpretaba a el Dr. Karev en la serie de ABC.

DE PAC NORTH AL GREY SLOAN

Tras su separación de Richard, Catherine hizo que la Fundación Fox comprara Pacific Northwest, (Pac North), lo que obliga a Webber, Owen y Maggie a pasar por una entrevista para conseguir empleo en el Grey Sloan Memorial.

El encargado de realizar las entrevistas es Koracick, quien para variar se aprovecha de su poder y mantiene a Owen en suspenso todo el día. Maggie es aceptada, pero ya no será jefa de cardiología sino estará en el equipo de Teddy; y aunque Richard tiene un puesto aseguro prefiere rechazarlo antes de someterse a las órdenes de su expareja.

Cuando Bailey se entere de la situación reúne a Richard, Owen, Jackson y Meredith y juntos confrontan a Koracick. Todos amenazan con renunciar a menos que él acepte sus términos, Koracick no puede perder a sus mejores médicos, así que Owen, Richard y Alex consiguen trabajo en Gray Sloan: Maggie y Teddy se convierten en jefes de cardio, y Alex y Hayes se convierten en jefes de pediatría.