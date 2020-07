Debido a que “Grey’s Anatomy” terminó su temporada 16 antes de lo previsto a causa de la pandemia por coronavirus, lo cual provocó que las últimas escenas no se graben por completo, son muchos los que se preguntan si la nueva entrega contará con mayor detalle o será la continuación de lo que ocurrió al final del drama médico, que según el show crossover “Station 19” culminó con una explosión.

Si bien, las dudas en base a lo que se presentará en los nuevos capítulos han hecho que los seguidores de la serie empiecen a especular, los propios creadores salieron a dar un adelanto de lo que mostrarán próximamente en las pantallas.

La showrunner Krista Vernoff dio a conocer que la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” tocará el COVID-19 . “Vamos a abordar esta pandemia con seguridad. No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas ”.

Para ello, se encuentra, junto a los escritores, elaborando historias que conecten con el público; por tal motivo, están conversando directamente con médicos que han estado en la primera línea, tratando a personas que tenían este virus, publicó el portal TV Line.

"Grey's Anatomy" no deja a un lado la realidad y el COVID-19 es un tema que será abordado

“ Los médicos entran y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando y tratando de no llorar, están pálidos y hablan de eso como una guerra, una guerra para la que no fueron entrenados. Y esa ha sido una de nuestras grandes conversaciones sobre Owen [de Kevin McKidd] [que sirvió en el Ejército], que en realidad está entrenado para esto de una manera que la mayoría de los otros médicos no lo están”, precisó.

Vernoff también dijo que el drama médico tiene la oportunidad y responsabilidad de contar lo que vivieron muchas personas para generar conciencia, sin dejar de lado la esencia de la serie. “Nuestras conversaciones han sido constantemente sobre cómo mantenemos vivo el humor y el romance, mientras contamos estas historias realmente dolorosas”.

Debido a que en la vida real aún continuamos con la pandemia, “Grey’s Anatomy” todavía no ha comenzado la producción de la temporada 17; es más, no tiene una fecha oficial de regreso.

Las grabaciones de la temporada 17 de "Grey's Anatomy" aún no han comenzado (Foto: ABC)

¿LA TEMPORADA 17 DE “GREY’S ANATOMY” SERÁ LA FINAL?

Tras los últimos acontecimientos, los seguidores de la serie se han preguntado cual será el futuro de sus personajes favoritos y si la historia continuará para más temporadas o está cerca al final. Justo la salida de Justin Chambers hizo cuestionar a muchos que quizá ya era tiempo de decirle adiós a la serie; ya que el cierre argumental del doctor Alex Karev rayó en el ridículo y demostró que las buenas ideas de los guionistas quizá se hayan agotado.

Ahora, los recientes comentarios negativos hacia la serie al parecer han tenido una respuesta, y es que Giacomo Gianniotti, mejor conocido como el Dr. Andrew DeLuca, hizo unas declaraciones a US Weekly sobre el posible final de la serie; ninguna confirmación evidentemente, pero sin duda un comentario bastante fuerte.

“En este momento sólo tenemos una temporada más confirmada y me siento bastante seguro de que será el final por las conversaciones que he tenido con la gente del estudio”, comentó para el citado medio.

Giacomo Gianniotti, Andrew DeLuca en "Grey's Anatomy", habló fuerte y claro sobre la continuidad del drama médico (Foto: ABC)

Cabe señalar que “Grey’s Anatomy” ha parado sus grabaciones a causa del coronavirus y si esto llegara a durar más de lo estimado, quizá la temporada que está corriendo pudiera terminar antes de lo previsto o bien retrasar las emisiones, aunque estas son especulaciones.

El actor también señaló que muchos involucrados en la producción y el estudio aman la serie, la han apoyado por largo tiempo y ellos podrían continuar con ella, pero saben que debe haber un final y quizá está más cerca de lo que pensamos.

“De momento, por temas e historias a tratar, no hay un problema. Tenemos una fórmula muy clara. Somos un show que hace muchos comentarios políticos. Tratamos problemas reales y no faltan temas de los que hay que hablar. Por lo que respecta a los escritores podrían escribir para siempre porque hay muchas personas en el mundo que no tienen una gran voz y que necesitan un megáfono. Proporcionamos eso año tras año”, agregó Gianniotti.

Aunque estos comentarios resultan interesantes en la actualidad dadas las circunstancias de la serie, aún no se ha dicho nada oficial respecto al futuro de “Grey’s Anatomy” más allá de la décimo séptima temporada.

