CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el sexto episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, el Grey Sloan Memorial enfrenta nuevas presiones ya que Seattle Pres está sobrecargado, Owen y Amelia se enfrentan a una de las cirugías más controvertidas de sus carreras, y el estado de salud de Meredith se agrava.

‘No Time for Despair’ (17x06) empieza con Maggie hablando con Winston hasta que él dijo que las relaciones a distancia no eran lo suyo y corto la llamada abruptamente. A pesar de esto afectó a la cardióloga, la aparente mejoría de su hermana la ayudó a mejorar su día.

Sin embargo, para el final del capítulo lo que parecía malo se convirtió en algo bueno y Winston se apareció en la puerta de la casa de su novia con ramo de flores anunciando que se quedará permanentemente.

La droga experimental está ayudando a Meredith, pero al parecer no lo suficiente (Foto: ABC)

EL CROSSOVER CON “STATION 19” Y EL FUTURO DE DELUCA

En “Station 19”, dos jóvenes afroamericanas iniciaron un incendio para lograr que los bomberos las rescaten de su secuestrador. Lo consiguieron y llegaron al Grey Sloan Memorial, al igual que el hombre que las mantuvo encerradas. Mientras Owen lo atendía por inhalación de humo le dijo “acostumbrarme al olor a carne quemada”, dejando clara su postura.

Poco después, el hombre sufre un demarra cerebral y a pesar de que es un delincuente, Owen y Amelia respetan el juramento que hicieron y le salvan la vida para que pueda pagar condena por su crimen.

En tanto, una mujer entra con engaños al hospital, merodea en los pasillos e informa a otra persona por teléfono. Cuando se entera que el secuestrador sufrió un derrame se marcha aliviada, pero DeLuca la reconoce y la sigue. Se trata de la traficante sexual de la temporada anterior de “Grey’s Anatomy”. ¿Qué pasará con Andrew? ¿Se meterá en problemas?

EL ESTADO DE MEREDITH

Luego de una pequeña charla con Tom, quien se las ingenió para llegar al cuarto de Meredith y ver su mejoría con la esperanza de seguir sus pasos, la doctora escucha el codigo azul en la habitación de otro paciente y al ver que nadie aparece decide salir y realizar un RCP.

Aunque logra salvar al paciente, ella se desmaya en los brazos de Helm. Teddy la revisa y explica que a pesar de que el fármaco experimental ayuda a aliviar los síntomas del Covid-19 no puede reparar el daño que el virus causó en ella y sobre todo en sus pulmones.

Mientras Mer vuelve a su playa de ensueño Richard decide conectarla a un respirador sin importar que ella se negara y prefiera que otro paciente lo utilice. ¿Mer podrá recuperarse? ¿Qué sucederá con Tom?

LA CONFESIÓN DE TEDDY

En el último episodio de “Grey’s Anatomy” en 2020, Teddy le confiesa a Owen que Allison fue una mujer que una vez amó. Obviamente esto lo deja impactado y dolido, así que lo único que dice es que nunca la conoció realmente y le reclama por nombrar a su hija por una mentira.

La distancia entre esta pareja es cada vez mayor y será muy difícil que Owen pueda perdonar a Teddy. Entonces, ¿ella volverá con Tom? ¿Qué hará finalmente Owen?