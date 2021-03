CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de casi tres meses, la décimo séptima temporada de “Grey’s Anatomy” regresó, pero con la trágica e inesperada muerte de uno de sus protagonistas. Como es habitual, el estreno de la mitad de temporada incluyó un crossover con “Station 19”, donde, ambos equipos tienden a una situación tensa con mucho en juego. En tanto, Jo convence a Hayes de que doble las reglas en un caso, y Maggie y Winston se vuelven a conectar.

En ‘Train in Vain’ (4x06), sexto capítulo de la cuarta temporada de “Station 19”, DeLuca (Giacomo Gianniotti) y Carina persiguieron a la traficante sexual Opal hasta un callejón y luego hasta una estación de tren, donde la policía atrapó a la delincuente y Andrew fue apuñalado por un hombre.

Mientras que en ‘Helplessly Hoping’ (17x07), séptimo episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, DeLuca llegó al hospital, donde Owen y Teddy trabajaron en equipo para salvar a su compañero con la ayuda de Reza Khan, un pasante nuevo con experiencia en cirugía vascular en Pakistán, y la supervisión de Richard.

Al principio parece que logran salvarlo, pero cuando DeLuca aparece en la playa privada de Meredith queda claro que algo no anda bien. Después de una charla sobre cómo se siente no tener ningún estrés o preocupaciones y como Andrew no se arrepiente de perseguir al traficante sexual, los monitores empiezan a sonar, Owen y Teddy intentan salvarlo, pero no pueden hacer nada.

En la playa, la madre de DeLuca lo llama y aunque Mer le pide que se quede porque lo extrañará él corre hacia su mamá y finalmente, Khan lo declara muerto, ya que ni Owen ni Teddy pueden hacerlo.

OTROS CONFLICTOS EN “GREY’S ANATOMY 17X07”

Aunque Owen y Teddy trabajaron bien en equipo el cirujano deja claro que aún la odia por lo que hizo. En tanto, Teddy visita a Tom, quien continúa luchando contra el coronavirus y le pide a su ex que le confirme que nunca lo amó para que pueda seguir con su vida. Al principio ella se niega, pero al final le dice que no lo ama.

En casa de Meredith, Zola escucha sobre el estado de salud de su madre y Amelia y Maggie se unen para explicarle la situación y tratar de tranquilizar a la pequeña, que teme que su Mer tenga el mismo final de su padre, Derek.

Por otro lado, Jo convenció a Corman de permitirle a Val ver a su hija recién nacida Luna, sin embargo, la mujer murió al poco tiempo. Esta escena termina con Jo sosteniendo la mana de la bebé, ¿significa algo para los próximos episodios de “Grey’s Anatomy”?