CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos del episodio de “Station 19”, en el décimo primer capítulo de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, una pareja de recién casados resulta herida en un accidente automovilístico; la generosidad de Jackson con los pacientes con COVID positivo va demasiado lejos; Hayes trabaja para reconstruir la confianza de Maggie y convencerla de que se realice una cirugía cardíaca extremadamente arriesgada.

Lo que los fans del drama médico tanto esperaban sucedió en ‘Sorry Doesn’t Always Make It Right’ (17x11), Meredith al fin despertó, y lo primero que le dijo a Richard fue “tenemos que hablar sobre Wilson”.

Antes de que Mer despertara Jo la visita y le cuenta todo lo que está ocurriendo en su vida, desde el abandono de Alex y su decisión de cambiar de especialidad, y al parecer Mer la escuchó y le contó a Richard para que la aconsejara. Esperen, ¿eso significa que Meredith está al tanto de todo o solo escuchó desde que la desconcentraron del respirador?

Por lo pronto, el personaje de Ellen Pompeo se volvió a dormir, aunque Richard explicó que es normal considerando que el cuerpo de Mer está demasiado débil para mantenerse despierto.

LA CRISIS DE AMELIA

En tanto, Amelia se siente agobiada por lo niños, pero la salvación llega cuando los padres de Link aparecen con una casa rodante y se llevan a los pequeños de paseo dándole a ella y Link un respiro. En lugar de aprovechar el tiempo para ellos, Amelia tiene una crisis y Link lo empeora pidiéndole matrimonio.

Amelia dice que está programada para la autodestrucción y además había pensado en drogarse. A cambio de que esto último no suceda Link promete no volver a proponerle matrimonio de esa manera.

Cuando por fin se disponen a aprovechar el tiempo, los padres de Link aparecen con los niños. Más tarde, Link sugirió hablar de matrimonio cada pocas semanas solo para confirmar que cambien de opinión.

Por otro lado, en este episodio de “Grey’s Anatomy”, Owen se disculpa con Teddy por su reacción a su confesión sobre Allison y aunque no está seguro de poder ser más que amigos, por ahora es lo que quiere.