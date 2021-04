CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la breve recuperación de Meredith, en el décimo tercer episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, en medio de la necesidad de más cirujanos, Jo intenta convencer a Bailey para que la deje cambiar de especialidad. En otra parte, Link acusa a Amelia de sobrepasarse mientras trata a un paciente de forma remota, y Winston tiene una idea lista para usar.

Aunque Meredith dejó el respirador, los médicos no comprenden por qué no despierta, incluso temen que al igual que otros pacientes con Covid-19 se recuperara solo para colapsar más tarde. Mientras tanto, en ‘Good as Hell’ (17x13), Mer vuelve a su idílica playa para reunirse con Derek, con quien habla sobre la posibilidad de dejar a sus hijos y cómo eso les afectaría.

En el mundo real, Richard y Teddy descubrieron que Meredith tiene un coágulo y requiere una cirugía para remediarlo. Teddy parece ser la indicada para el trabajo, pero Owen sugiere que su exprometida podría no recuperar si algo sale mal durante la intervención. Así que llaman a Winston y la operación resulta un éxito.

Sin embargo, Meredith aún no despierta. Winston sugiere llevar a Zola al hospital con la esperanza que eso logre sacar a la protagonista de “Grey’s Anatomy” de su ensueño. A pesar de la preocupación de la Maggie por su sobrina, la pequeña acepta encantada y cuando ve a su madre corre a abrazarla.

Al principio eso tampoco funciona, pero luego de que Derek le dice a Mer que aún no es su momento y que sus hijos la necesitan, el personaje de Ellen Pompeo finalmente despierta.

JO SE ENFRENTA A BAILEY

En otro momento de este episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, Jo por fin se anima a hablar con Bailey sobre su cambio de especialidad, pero debido a que el hospital necesita más cirujanos se niega a aceptar su traslado.

Gracias a una conversación con Erica, Bailey comprende la situación de Jo y le asegura que si ser una obstetra/ ginecóloga la hará feliz ella la apoyará.

Por otro lado, antes de la operación de Meredith, Teddy empezó a hiperventilar en la habitación donde los médicos descansan, y cuando Owen intento calmarla, su exprometida lo besó, pero aunque él estará para Teddy, no de esa manera.