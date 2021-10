Este jueves 30 de septiembre se estrenó la temporada 18 de “Grey´s Anatomy” con un primer episodio cargado de emoción que mantuvo en vilo a los espectadores. Previamente se dio a conocer que en esta entrega volverían algunos personajes como Addison Montgomery y Ellis Grey, pero lo que no habían mencionado era que regresaría a escena el ex amor de Meredith, el doctor Nick Marsh.

Grey se encontraba en una cena con Peter Hamilton, cuando aparece el personaje interpretado por Scott Speedman en escena. Como se recuerda, el médico participó como estrella invitada en un importante capítulo de la temporada 14 de la serie creada por Shonda Rhimes, pero esta vez pasará a pertenecer al elenco recurrente, según informa Deadline.

¿El primer episodio superó las expectativas? Conoce a continuación lo más importante del capítulo uno y otros detalles del encuentro entre los ex amantes.

"Grey’s Anatomy" fue estrenada en el año 2005 (Foto: ABC Signature | Shondaland | Entertainment One Television)

ASÍ INICIÓ EL CAPÍTULO

El episodio “Here Comes The Sun” inicia ambientado en un mundo donde se superó la pandemia. En un sueño, Meredith es retada por su madre a realizar un trabajo superior al de ser una sencilla cirujano, tras superar el Covid-19. Por otro lado, Maggie y Winston bromearon sobre cómo se hirió la muñeca en su luna de miel; mientras que en Gray Sloan, Bailey y su familia es invitada a cenar por Cormac, quien busca conseguir un amigo para su hijo que ha estado teniendo ataques de pánico.

EL ENCUENTRO DE MEREDITH GREY Y NICK MARSH

Meredith estaba en Minnesota, donde David Hamilton la invitó para que pudiera conocer una nueva biblioteca de investigación hecha en honor al difunto Ellis Gray. Es así como después del recorrido van a cenar, y en un momento el personaje de Ellen Pompeo visualiza un rostro conocido que llamó su atención. Se trataba de Marsh, un ex amor con el que intercambiará una serie de miradas cómplices.

LA BODA DE OWEN Y TEDDY

Nathan está triste por no poder asistir a la boda de Owen y Teddy, debido a un viaje que tenía planeado durante meses. Tras el accidente con una bicicleta que tuvo el ministro que iba a casarlos, la pareja pasó por una serie de imprevistos pero finalmente pudieron darse el sí en compañía de sus amigos, quienes los esperaban en el Emerald City Bar.