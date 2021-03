Dos semanas después de la muerte de Andrew DeLuca, la serie de “Grey’s Anatomy” ha preparado el regreso de otra querida doctora del Gray Sloan Memorial que murió trágicamente: Lexie Gray. Nueve años después de que dejó el programa, Chyler Leigh regresará en el episodio 10 de la temporada 17.

Actualmente, el programa se encuentra en un momento complicado. En la nueva entrega Meredith Grey se contagia de COVID-19 y está inconsciente mientras sus compañeros tratan de salvarla. Los creadores han aprovechado esto para reunirla con varias personas que fallecieron o fueron importantes para el programa en algún momento.

Ella aparecerá en el episodio de la próxima semana, 1 de abril, repitiendo su personaje de Lexie Gray como parte del motivo recurrente de playa de ensueño de esta temporada. La reunión de Lexie y su hermana Meredith ha sorprendido a los fanáticos, que no esperaban que la actriz volviera al programa.

Pero, ¿Cómo murió Lexie Grey en primer lugar? Los fans de toda la vida de la serie conocen bien esta respuesta, pero aquellos que no quisieron ver las 16 temporadas anteriores podrían estar un poco confundidos con su aparición. En cualquier caso, esta es la forma en la que murió Lexie Grey en “Grey’s Anatomy”.

¿CÓMO MURIÓ LEXIE GREY, LA HERMANA DE MEREDITH, EN “GREY’S ANATOMY”?

Lexie Grey en "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Lexie Gray de Leigh es la media hermana paterna más joven de Meredith Grey. Su personaje fue presentado al final de la temporada 3 cuando Lexie se transfirió al Seattle Grace Hospital como una nueva pasante quirúrgica después de la muerte repentina de su madre y fue nombrada residente de cirugía en la temporada 5.

La historia principal de Lexie involucró su relación intermitente. con un cirujano plástico llamado Mark Sloan, interpretado por Eric Dane. Ambos murieron en un accidente aéreo en el final de la temporada 8. Seattle Grace Mercy West posteriormente pasó a llamarse Gray Sloan Memorial Hospital en su memoria.

Los últimos minutos de Lexie estuvieron llenos de un drama más que necesario. Cuando los doctores tuvieron un terrible accidente de avión, todos comenzaron a desesperarse porque estaban heridos. Sin embargo, quien tuvo la peor parte fue sin duda Lexie, que quedó atrapada debajo de unos escombros.

Lexie Grey murió de una manera terrible en "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Después de que quedó claro que Mark no iba a poder quitar el gran pedazo de avión que estaba encima de Lexie y salvarla, se sentó con ella para acompañarla hasta que falleció, la mitad inferior de su cuerpo fue aplastada por el avión y fue un momento cumbre de la serie que nadie olvidará.

“Mark”, le dijo “me estoy muriendo”. Ella le hizo una última petición a Mark, el hombre al que acababa de profesarle su amor: “Por favor, dile a Meredith que la amo y que era una buena hermana. Por favor, dile a mi papá...“. Pero Mark no quería creer lo que estaba pasando frente a él.

Mark se quedó hasta el final junto a Lexie

“No, no te estás muriendo. No mueres hoy“. Pero no pudo detener lo inevitable. “Tendremos la mejor vida, tú y yo. Estaremos tan felices“, le dijo, obviamente respondiendo a su confesión de la anterior semana donde se habían declarado. “Entonces no puedes morir, ¿de acuerdo? No puedes morir. Porque se supone que debemos terminar juntos. Estaban destinados a ser.”

Y luego falleció, con Mark cerrándole los ojos para que pueda descansar en paz. Al enterarse de la muerte, los demás personajes lloraron y se desesperaron, pero al final supieron que había sido mejor que no sufriera tanto. Así fue la terrible muerte de Lexie en “Grey’s Anatomy”.