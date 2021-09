Un libro no autorizado de la editora general de Entertainment Weekly, Lynette Rice, está dando que hablar entre los fanáticos del drama médico. Se trata de “How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy”, el cual ofrece una historia oral de “Grey’s Anatomy”, además de grandes secretos que se mantienen detrás de escena, dando pie a algunas historias controvertidas.

Aunque gran parte del elenco del programa se negó a conversar con la escritora, pues según esta no querían generar conflictos con la creadora Shonda Rhimes, fue la actriz Sarah Drew (quien interpretó a la Dra. April Kepner hasta 2018 ) la que se contactó con Rice para que su personaje tuviera un final diferente al del programa y así complacer a los fans.

Como se recuerda, Deadline informó que en marzo de 2018 la showrunner Krista Vernoff les pidió a Drew y su coprotagonista Jessica Capshaw (quien interpretó a la Dra. Arizona Robbins) que abandonaran la serie debido a la nueva dirección creativa que adquirió el programa. “Como escritores, nuestro trabajo es seguir las historias a donde quieren ir y, a veces, eso significa decir adiós a los personajes que amamos”, señaló Vernoff en ese momento.

Sarah Drew se despidió de April en 2018 (Foto: Grey's Anatomy / ABC)

EL FINAL DE DREW QUE LOS FANS RECHAZARON

Lo que se conoce del personaje de April Kepner es que se casa con Matthew Taylor, a quien anteriormente había dejado varado en el altar por intentar un nuevo romance con la persona que se había sentido atraída toda la vida, el Dr. Jackson Avery. La pareja conformada por April y Jackson fue bien recibida por el público, quienes no entendieron por que al final tuvieron que separarlos.

Los fanáticos no fueron los únicos en desacuerdo con el final (Foto: Grey's Anatomy / CBS)

LA ACTRIZ TAMPOCO LO APROBÓ

Los fanáticos no fueron los únicos en desacuerdo con el final, Sarah tampoco estuvo de acuerdo.”Siempre, siempre quise que ella terminara con Jackson, especialmente después de que tuvieron a su bebé”, señaló Drew a Rice, añadiendo que estaba tan confundida como los fanáticos.

La actriz consideró que fue un final apresurado: “Simplemente no lo creía, porque no habíamos visto nada en pantalla entre” April y Matthew “en esa última temporada”. Así mismo, reveló que le pidió a la showrunner que cambiará el desenlace de su historia pero fue en vano:

“Incluso le escribí una carta muy apasionada a Krista después de leer ese episodio final diciendo ‘¿Puede simplemente irse? Como tal vez un beso él y caminar hacia la distancia haciendo algo como una mujer independiente? Como, ¿por qué necesita un hombre? ‘”.

Jesse Williams es Jackson y Sarah Drew es April en 'Grey's Anatomy' (Foto: ABC)

LA REDENCIÓN

Finalmente, Drew llegó a comprender que el final que escribió Vernoff fue como una “hermosa historia de redención” después de que ella humilló a Matthew, según dice el libro. Es así como los fanáticos de su historia de amor obtuvieron algo más cercano a la resolución que esperaban.

Drew regresó al programa al final de la temporada 17 para ayudar a facilitar la salida de Williams. Durante esa aparición, April señala que ella y Matthew están divorciados y que acepta mudarse a Boston con Jackson y su hija para ayudar a cambiar el mundo de la medicina para las comunidades minoritarias.