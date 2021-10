A lo largo de sus 18 temporadas, “Grey’s Anatomy”, la serie más longeva de la historia, ha presentado todo tipo de condición sexual, religiosa, étnica o de género. Su más reciente incorporación de un personaje no binario ha llamado la atención de los fans; se trata del doctor Kai Bartley, interpretado por E.R. Fightmaster.

En el tercer capítulo de la presente temporada, titulado “Hotter Than Hell”, el Dr. Kai Bartley, descrito como una persona “dedicada a su oficio que muestra un talento tremendo en todo lo que hace”, tuvo una intervención fugaz; pero no será la última vez que lo veamos. De hecho, E.R. Fightmaster, quien también es no binario en la vida real, se ha incorporado oficialmente al reparto del drama médico.

Como lo mencionamos líneas arriba no es la primera vez que “Grey’s Anaromy” visibiliza diferentes opciones sexuales y de género; aunque sí es la primera oportunidad que hace referencia a una persona de género no binario. Si eres fans de la serie, algunas parejas de la ficción son grandes referentes de la comunidad LGTBI, como es el caso de las doctoras Callie Torres (Sara Ramírez) y Arizona Robins (Jessica Capshaw) o el residente de cirugía Casey Parker (Alex Blue Davis, actor transexual). A continuación, conozcamos más sobre la nueva incorporación de la serie.

Kai Bartley es un doctor que forma parte del equipo de investigación de Meredith en el hospital de Minnesota dedicado a buscar una cura para el Parkinson (Foto: ABC)

QUIÉN ES E.R. FIGHTMASTER

E.R. Fightmaster es un actor, productor y escritor de Cincinnati, Ohio. Se graduó en la Universidad DePaul con un título en Mujeres y Estudios de Género. Es un ex miembro de The Second City Chicago y compañías de gira.

Su trabajo anterior incluye actuar con Boom Chicago, una compañía de comedia en inglés en Ámsterdam, Holanda.

En 2020, Fightmaster fue nombrado miembro del equipo creativo y de escritura de CBS que liderará el espectáculo de actores del estudio, anteriormente conocido como CBS Diversity Sketch Comedy Showcase.

Kai Bartley junto a Amelia Shepherd en el laboratorio del hospital de Minnesota dedicado a buscar una cura para el Parkinson (Foto: ABC)

QUIÉN ES KAI BARTLEY DE “GREY’S ANATOMY”

Kai Bartley es un doctor que forma parte del equipo de investigación de Meredith en el hospital de Minnesota dedicado a buscar una cura para el Parkinson. El personaje es descrito como un médico “dedicado a su oficio que muestra un talento tremendo en todo lo que hace” y “rematadamente seguro y capaz de hacer que parezca interesante y emocionante incluso la parte más mundana y aburrida de la ciencia”.

El personaje de E.R. Fightmaster en la serie tendrá una conexión especial con Amelia gracias a “su amor compartido por la medicina y el cerebro”. ¿Llegarán a algo más? Esta, quizá, sea una de las grandes interrogantes de los fanáticos, sobre todo, si se tiene en cuenta el estado actual de la relación de la neurocirujana que da vida Caterina Scorsone con Link (Chris Carmack) y que la química entre Kai y Amelia es más que evidente.

Para saber el futuro de este nuevo personaje, los fans tendrán que esperar al menos unas semanas, dado que actualmente la ficción se encuentra en un receso por la temporada navideña. Eso sí, el próximo episodio (titulado “Bottle Up and Explode!”) que emitirá la serie se estrenada en Estados Unidos el 11 de noviembre.