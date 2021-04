James Chee, el primer médico nativo americano en “Grey’s Anatomy” apareció por primera vez en el tercer episodio de la temporada 17 y se convertirá en un personaje recurrente en el drama médico de ABC a partir del décimo segundo capítulo de esta entrega, que se transmitirá el próximo 15 de abril.

El encargado de interpretar a este nuevo interno del Grey Sloan Memorial Hospital, que además está ayudando a los pacientes durante la pandemia de COVID-19, es Robert I. Mesa, un actor navajo / soboba.

En su primera aparición en “Grey’s Anatomy”, Chee fue obligado a ingresar datos por el neurocirujano Tom Koracick (Greg Germann) solo para descubrir que la razón por la que no funcionaba era que todos los pacientes habían muerto de coronavirus.

Como señala Variety, el personaje de Robert I. Mesa aparecerá en varios de los próximos episodios de la temporada 17 de la serie creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo.

El personaje de Robert I. Mesa es uno de los nuevos internos del Grey Sloan Memorial Hospital (Foto: ABC)

Por lo pronto, la sinopsis de ‘Sign O’ the Times’ (17x12) adelanta que, “Maggie está preocupada por Winston mientras trata a un paciente herido en las protestas de Seattle. En tanto, Levi es examinado por una emergencia y los médicos luchan por tratar a un paciente que no cree en COVID”.

La temporada 17 de “Grey’s Anatomy” continúa abordando el tema de la pandemia de coronavirus, por lo que es casi seguro que James Chee esté involucrado en más casos relacionados a la crisis sanitaria mundial.

Robert I. Mesa actuó en “Manhatta” de Mary Kathryn Nagle a principios de 2020. Entre sus créditos televisivos están “The Men Who Built America: The Frontiersman”, donde interpretó a Tecumseh; “From Dusk Till Dawn: The Series” de Robert Rodríguez, “Gunslingers” y “N . Scott Momaday: Words From A Bear”.