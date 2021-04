En el último episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, titulado “Breathe”, Lexie Grey (Chyler Leigh), media hermana de Meredith (Ellen Pompeo), reapareció en el ya famoso sueño de la protagonista, quien se encuentra en coma inducido por el COVID-19. Su vuelta, nueve años después, fue secundada por la del Dr. Mark Sloan (Eric Dane). ¿Cómo se realizó esta nueva reunión, que fue aplaudida por todos los fans del programa?

El regreso de Lexie Grey y Mark Sloan al drama médico se suma a la del esposo de Meredith, Derek (Patrick Dempsey); a la de George (TR Knight), mejor amigo de la protagonista; y más recientemente la de Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), quien murió de manera sorprendente luego de ser apuñalado hace algunos episodios.

La decimoséptima temporada de “Grey’s Anatomy” viene abordando el tema de la pandemia, lo que ha hecho que el personaje de Ellen Pompeo se contagie de COVID 19. Meredith está inconsciente y la clave de la historia fue llevarnos a los sueños de la protagonista, donde se ‘encuentra’ con personajes que murieron en entregas pasadas. Pero, ¿cómo fue el regreso de Lexie Grey y Mark Sloan? Aquí algunos detalles.

En el último episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, titulado “Breathe”, reaparecieron Lexie Grey y Mark Sloan (Foto: ABC)

LA HISTORIA DETRÁS DEL REGRESO DE LEXIE GREY Y MARK SLOAN

Los espectadores sabían que Chyler Leigh volvería a interpretar a la media hermana de Meredith, Lexie Grey; pero para sorpresa de la audiencia, llegó acompañado de Eric Dane, en su papel de Mark Sloan y pareja de la joven doctora. Tanto Dane como Leigh aparecieron juntos en la playa como parte de una historia central mientras Meredith Grey continúa luchando contra COVID-19.

Sin embargo, el reencuentro tuvo darse en medio de una complicada situación debido a la pandemia, pero, sobre todo, porque la actriz Chyler Leigh se encuentra en Vancouver filmando “Supergirl”, producción que un estricto proceso de cuarentena. Por ello, los realizadores de “Grey’s Anatomy” tuvieron que usar un poco de magia de Hollywood.

“Chyler estaba en Vancouver. Así que tuvimos que hacer algo de magia. [Ella] podría llegar aquí, pero luego no iba poder regresar a Canadá. Había una pantalla verde. Había mucho de Ellen y yo”, señaló Eric Dane en una entrevista con The Hollywood Reporter (THR).

Eric Dane y Ellen Pompeo durante las grabaciones de su reencuentro en "Grey's Anatomy" (Foto: Instagram/Eric Dane)

Si bien ni Chyler Leigh ni Eric Dane estuvieron en el mismo lugar a la hora de grabar su esperado reencuentro, el actor señaló que se sintió “como si nunca me hubiera ido. Fue muy cómodo y muy fácil, y fue muy agradable ver las mismas caras”.

“Es un papel que siempre me queda bien, como una de esas fantásticas camisetas antiguas. Y fue como volver a ponerse la camiseta y pasar el rato en la playa durante un par de días y ponerse al día con algunos viejos amigos”, agregó.

En otro momento de la entrevista con THR, Dane cuenta como le llegó la idea de volver a interpretar al doctor Mark Sloan. “Estaba en Shanghai, China, cuando Krista Vernoff se acercó y dijo: ‘Tengo una idea’”, señala el actor que revela que luego del viaje y los protocolos la showrunner se volvió a contactar con él.

“Le dije: ‘Bueno, estoy en Shanghai. Y me encantaría escuchar tu idea. Dame un par de semanas para terminar la cuarentena y te encontraré’. Y ella dice: ‘¿Cómo te sentirías al regresar? No sé si has visto lo que está pasando, pero Meredith está en coma en un sueño febril de COVID-19. Y está viendo a todos sus amigos en la playa. Y dije: ‘Bueno, eso tiene sentido. Sí, claro, hagámoslo’”, relató Dane.