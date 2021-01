Debido a la salida de Justin Chambers de “Grey’s Anatomy”, la showrunner Krista Vernoff decidió que Alex Karev dejara a Jo y se mudara a Seattle para empezar una nueva vida junto a Izzie y sus hijos. Aunque intentó justificar su partida mediante una serie de cartas los fans del drama médico de ABC no reaccionaron bien ante ese inesperado cambio.

En su momento, Vernoff aclaró que no tenía más opciones ya que Chambers no estaba disponible para filmar una salida adecuada para su personaje. “Al final del día, había tres opciones”, explicó a TVLine. “Mata a Alex fuera de cámara; que Alex esté vivo y en Seattle, y que todavía esté casado con Jo, y que nunca lo veamos; o [reunirlo] con Izzie”.

Sin embargo, Katherine Heigl, quien interpretó a Izzie Stevens en “Grey’s Antomy”, tiene su propia opinión respecto a la reconciliación de Alex con su personaje. En una entrevista con Entertainment Tonight, dijo: “¿No estaba [Alex] con alguien?”

La actriz de 42 años explicó que no vio el episodio en cuestión, pero agregó: “Escucha, ¿no es un movimiento idiota?”

Respecto a la posibilidad de volver a la longeva serie creada por Shonda Rhimes, Katherine Heigl aseguró: “Yo nunca diría nunca, pero no es probable”.

A Katherine Heigl no le convence la reconciliación de Izzie y Alex (Foto: ABC)

¿QUÉ DECÍAN LAS CARTAS DE ALEX?

Cuando reunía cartas para ayudar a Meredith a conservar su licencia médica, Alex contactó con su exesposa, sin imaginar que recibiría una gran revelación por parte de ella: Izzie usó los embriones que había congelado mientras luchaba contra el cáncer y tuvo dos hijos, Eli y Alexis, a quienes Alex conoció cinco años después de su nacimiento, en Kansas, cuando decidió quedarse con ella.

“Ahora vivo en una maldita granja en ‘Nowhere’, Kansas. Siempre dijiste que Cristina era tu persona, luego yo era tu persona. Pero nunca has necesitado a nadie más que a ti. Eres bienvenida para arrastrarme de regreso a Seattle; sin embargo, preferiría que solo me visitaras y dejaras que los muppets te llamaran tía Mer. Hasta entonces, trata de no odiarme demasiado”, le dijo Alex a Mer en su carta.

En la que escribió para Jo, Karev admitió que su todavía esposa merecía algo más que letras en un papel y le pidió perdón porque esto es lo peor que podía hacer. Además, reconoció que no era justo insistir en lo mucho que la amaba, debido a que también amaba a Izzie.

Después de Alex Karev, ¿qué le espera a Jo Wilson en "Grey's Anatomy"? (Foto: ABC)

“Necesito darle a estos niños la familia que tú y yo nunca tuvimos (…) Cuando te dije que te amaba, lo dije en serio, pero Izzie tiene a nuestros hijos. Desearía que todo lo que siempre quise no tuviera que lastimarte en el proceso. Tal vez ‘te amo’ es algo incorrecto de decir, tal vez ‘gracias, tenías razón’”, escribió Alex.

Antes de irse, Alex dejó todo preparado con los abogados, incluido el movimiento de sus acciones en el Grey Sloan. “Te mereces todo lo bueno en esta vida, Jo. Espero que encuentres a alguien mucho mejor que yo. Lo siento. No sé cómo terminar esto. No quiero. Adiós”, concluyó.

En su carta de despedida para Miranda, Alex le agradeció por todo lo que le enseñó e hizo por él. Aunque al principio creía que no lo quería y que lo trataba como basura, al final comprendió que Bailey solo intentaba hacerlo crecer como cirujano.

“Me tomó mucho tiempo decirlo, pero soy un buen cirujano. Me pateaste el trasero y me pediste más que a nadie y contrataste a personas que hicieron lo mismo (…) Te amo, Dra. Bailey”, escribió el personaje de Justin Chambers. Ese fue su último adiós.