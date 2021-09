A propósito del estreno de la temporada 18 de “Grey´s Anatomy”, la protagonista del longevo drama médico de ABC, Ellen Pompeo, invitó a su excompañero de reparto Patrick Dempsey a su podcast ‘Tell Me’. En medio de la conversación, la actriz de 51 años contó que tuvo una fuerte discusión con Denzel Washington.

El intérprete de 66 años dirigió ‘The Sound of silence’ (12x09), noveno episodio de la doceava temporada de la serie creada por Shonda Rhimes. Mientras se grababa dicho capítulo, Ellen Pompeo improviso unas líneas lo que molesto demasiado al galardonado actor.

“Se volvió loco conmigo. Él estaba como: ‘¡Soy el director! ¡No me digas qué hacer!’, y yo estaba como: ‘¡Escucha hijo de ..., este es mi programa! ¡Este es mi set! ¿A quién le estás diciendo? ¡Apenas sabes dónde está el baño!’”, contó la protagonista de “Grey´s Anatomy”. Pero ¿qué sucedió exactamente?

La esposa de Denzel Washington fue quien lo convenció de dirigir el capítulo porque era muy fan de "Grey's Anatomy" (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

LA PELEA DE ELLEN POMPEO Y DENZEL WASHINGTON

En ‘The Sound of silence’ (12x09), Meredith sufre una ruptura de mandíbula a causa del ataque de un paciente. Luego de que sus compañeros lograron salvarla y estabilizarla, Grey fue obligada a escuchar las disculpas de su agresor.

La actriz contó que había preferido no tener acercarse al personaje hasta el momento de la grabación, así que no ensayaron. Cuando empezó el rodaje de la escena ella sintió que la disculpa no estaba funcionando, por lo que comenzó a improvisar.

“Luego se disculpó conmigo, pero lo estaba haciendo muy suavemente. Y yo estaba enojada porque tuve que sentarme allí y escuchar esa disculpa. Él no me estaba mirando a los ojos... y le grité, le dije: ´¡Mírame! ¡Cuando te disculpes, mírame!´, eso no estaba en el diálogo”, recordó Pompeo en su podcast.

Al parecer ese acto de improvisación no fue del agrado del Denzel Washington, quien le llamó la atención y recalcó que era el director. Obviamente, esto enfado a la actriz quien no dudó en mencionar que era la protagonista y conocía a su personaje.

Ellen Pompeo aclaró que le tiene “el mayor respeto como actor, como director, como todo” y atribuyó la discusión a que ambos son muy apasionados en su profesión y tuvieron un desacuerdo: “Fue una experiencia increíble, realmente lo fue (...) Estuvimos bien después de eso. Él es uno de los mejores”.

“Hizo el programa porque su esposa es una gran fan. Su esposa es realmente quien le dijo ´ese programa es increíble, deberías ir a hacerlo´. Creo que él vio como un buen ejercicio entrar y dirigir algo rápido”, agregó la protagonista de “Grey´s Anatomy”.