La temporada 17 de “Grey’s Anatomy” se viene emitiendo por el canal ABC en Estados Unidos. La serie no rehuyó a la pandemia del COVID-19, por lo que la primera mitad de la temporada mostró a los médicos del Gray Sloan Memorial luchando en medio de la crisis actual. Entonces Meredith contrajo el virus. No solo eso, los nuevos episodios están cargados de sorpresas con la aparición de Derek Shepherd y George O’Malley, que han emocionado al público.

El drama médico fue uno de los primeros programas de televisión de Estados Unidos en regresar con nuevos episodios en noviembre de 2020. Sin embargo, “Grey’s Anatomy” no ha emitido ningún episodio nuevo desde diciembre del año pasado. Desafortunadamente, eso no cambiará durante varias semanas ya que el programa no regresará a las pantallas hasta el 11 de marzo de 2021.

En esa línea, mientras los fans de la ficción esperan que los diez episodios restantes estén de vuelta, en una reciente entrevista Patrick Dempsey, que interpreta a Derek Shepherd y volvió a reaparecer en esta última entrega tras seis temporadas de estar fuera, dejó en duda la continuación de “Grey’s Anatomy” luego de la temporada 17. Al escuchar al actor, algunos fanáticos se pusieron nerviosos ante un posible punto final.

La serie "Grey's Anatomy" no rehuyó a la pandemia del COVID-19 (Foto: ABC)

¿LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY” ESTÁ EN RIESGO?

Mientras “Grey’s Anatomy” continúa en pausa, Patrick Dempsey ha estado ocupado hablando con la prensa sobre la temporada 17 y su papel en ella. Como recordarás, Derek Shepherd sorprendió a todos al resurgir en el estreno de la última entrega durante el sueño de Meredith (Ellen Pompeo) mientras luchaba contra un caso severo de COVID-19. Por su puesto, esto dejó a todos en shock, dado que el personaje murió en la temporada 11 y no ha aparecido desde entonces.

Es en la entrevista para ET Canada que Dempsey fue consultado sobre la posibilidad de una temporada 18 de la serie, pero este dio una respuesta bastante vaga: “Será interesante ver qué sucede en los próximos meses”.

Algunos fans que vieron la entrevista en YouTube tomaron la respuesta de Patrick Dempsey como una advertencia de que la temporada 17 podría ser el final del programa. “Él sabe algo... y tengo la sensación de que son malas noticias”, escribió un fan. Fueron muchos los que preguntaban si realmente esta podría ser la última temporada luego de las declaraciones del actor.

Derek Shepherd volvió a reaparecer tras seis temporadas. Esta vez como parte del sueño de Meredith (Foto: ABC)

Lo cierto es que, por el momento, no sabemos con certeza si la temporada 18 está confirmada. Aunque, en una entrevista con Variety en 2020, Ellen Pompeo hizo que pareciera que el programa de 16 años podría llegar a su fin pronto.

“Aún no sabemos cuándo realmente termina el programa”, dijo. “Pero la verdad es que este año podría ser el final. Quiero decir, este es el último año de mi contrato en este momento. No sé si este es el último año. Pero muy bien podría ser”, reveló aquella oportunidad.

¿REALMENTE TERMINARÁ?

No parece que la cadena ABC esté lista para desconectarse para siempre de “Grey’s Anatomy”. La presidenta de ABC Entertainment, Karey Burke, dijo a Deadline que “[la serie] vivirá mientras Ellen esté interesada en interpretar a Meredith Gray... Dejaremos que ella lidere el ritmo”.