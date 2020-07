Después de 16 temporada y 363 capítulos, Grey’s Anatomy sigue siendo una de las series médicas más vista de la televisión. El primer episodio se estrenó en febrero de 2005 y desde ese momento la producción de ABC ha sumado un gran número de fans que no se olviden de ni uno de los personajes que han sido parte de esta trama, es más, algunos aún siguen siendo muy reclamados como el caso de ‘Cristina Yang'.

Sandra Oh fue la actriz que se puso en los zapatos de este médico cirujano de corazón frió y muy sarcástica. Muchos críticos de la televisión han asegurado que ‘Cristina Yang’ fue un personaje muy revolucionario, ya que fue capaz de romper con los estereotipos a los cuales, los televidentes estaban acostumbrados.

Rápidamente se convirtió en uno de los más grandes iconos feministas de la televisión y además le sumó mucho sentimiento al generar una gran relación de amistad con ‘Meredith Grey', así que sin duda se convirtió en uno de los personajes favoritos de los televidentes.

El gran golpe para los fans fue cuando Sandra Oh decidió dar un paso al costado y solo participar hasta la décima temporada. Por muchos años lo seguidores se han preguntado por que se fue de Grey’s Anatomy y en esta nota te vamos a contar realmente que sucedió.

¿POR QUÉ SANDRA OH SALIÓ DE GREY´S ANATOMY?

Como la mayoría de los personajes principales de Grey’s Anatomy , la vida de ‘Cristina Yang’ fue una montaña rusa, y sus historias principales fueron las que involucraron a ‘Preston Burke’ y ‘Owen Hunt', ambas relaciones muy complicadas.

Cristina era muy centrada y competitiva, y aunque era una doctora muy hábil y conocedora, a menudo le costaba transmitir sus emociones y le resultaba muy difícil empatizar con los pacientes. Yang aprendió mucho en el transcurso de 10 temporadas, y su tiempo bajo la vigilancia de ‘Teddy Altman’ la ayudó mucho, ya que le hizo comprender que tenía que aprender a ser paciente y compasiva.

Cristina se fue en la temporada 10 después de que Preston Burke (años después de que su relación terminara abruptamente) le ofreciera su trabajo como jefe de un hospital en Suiza. Cristina aceptó la oferta y se mudó a Zúrich.

La salida de Sandra Oh de la serie se anunció en 2013. Oh fue una de las integrantes del reparto que firmó un contrato de dos años en 2012, sellando su regreso para la temporada 10, pero no después.

En una entrevista con THR en 2013, la actriz contó que comenzó a pensar en abandonar la serie cuando ella y sus compañeros de reparto firmaron el acuerdo antes mencionado, y explicó que sentía que, creativamente, ya le había dado todo al personaje, y estaba lista para deja ir a Cristina.

Sin embargo, eso no significa que decir adiós a sus compañeros de reparto fue fácil, ya que muchos sentían que no era verdad que se iría y solo era una estrategia, pero afortunadamente, Shonda Rhimes apoyó su decisión, por lo que Cristina Yang, a diferencia de otros personajes de la temporada 1, obtuvo un final adecuado donde no murió.

