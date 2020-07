Creada por Shonda Rhimes, “Grey’s Anatomy” debutó en ABC en 2005 y, aunque originalmente fue ideada como una serie de reemplazo de cambio de estación, fue tan bien recibido que ha vivido durante más de 10 temporadas. La serie está ahora en su 16ª temporada, con una 17 ya confirmada, y no muestra signos de detenerse pronto.

Al igual que cualquier otro drama médico, “Grey’s Anatomy” sigue los altibajos de los internos quirúrgicos, residentes y asistentes que hacen todo lo posible para superar los problemas en sus carreras y vida profesional. La serie tiene lugar principalmente en el ficticio Seattle Grace Hospital (ahora Gray Sloan Memorial Hospital) y está dirigida por Meredith Gray (Ellen Pompeo).

En el camino, cientos de personajes se han unido al elenco principal y muchos otros se han retirado de la serie, como la recordada Sandra Oh que interpretó a la doctora Cristina Yang. Ella estuvo desde la primera tanda de episodios y finalmente se retiró del show de drama en la décima temporada, cerrando así uno de los capítulos más importantes de su vida.

Sin embargo, lejos de ser una buena experiencia, la actriz ha admitido que no había sido exactamente feliz con toda la fama que lee trajo Christina Yang. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo la actriz sobre la fama que le dio “Grey’s Anatomy” y por qué no está contenta? Aquí explicaremos lo que dijo a distintos medios sobre su experiencia.

¿POR QUÉ SANDRA OH ADMITE QUE FUE ESTRESANTE INTERPRETAR A CHRISTINA YANG?

Sandra Oh pasó 10 temporadas en el exitoso drama médico de ABC “Grey’s Anatomy”, pero no estaba exactamente preparada para la fama que le dio el show de la noche a la mañana. El espectáculo la hizo reconocible de inmediato, y la ganadora del Globo de Oro dice que no estaba exactamente feliz de ser el centro de atención a donde quiera que vaya.

“Fue traumático”, dijo Oh al podcast de Awards Chatter de Hollywood Reporter. “Todo era diferente entonces. Las redes sociales no eran lo que son. La gente no tenía teléfonos como ahora. Pero los paparazzi, las personas que buscan llenar revistas de basura, definitivamente estaban presentes,” confesó notablemente molesta.

La actriz canadiense ha estado trabajando en la pantalla desde fines de la década de 1980, por lo que su éxito profesional no se había basado en escándalos de revistas. Todo eso cambió cuando los paparazzi comenzaron a esperar afuera del set de “Grey’s Anatomy” todos los días. Si bien Oh ciertamente no lamenta su elección de carrera, le tomó bastante acostumbrarse.

“No sé si el hambre y la necesidad de fama eran las mismas que ahora, y eso nunca fue un foco para mí”, explicó. “Entonces, lo que la gente no entiende, cuando la gente realmente quiere ser famosa, es excepcionalmente desestabilizador cuando se pierde el anonimato. Y en formas que no puedes predecir porque es muy específico para cada persona“.

Obviamente, Oh logró lidiar con eso. Después de todo, se quedó en el hospital interpretando a la Dra. Cristina Yang junto a la Dra. Meredith Gray de Ellen Pompeo durante una década. Sin embargo, señaló que tomó mucho trabajo lidiar con la presión de ser el centro de atención, algo que de haber sido más extremo, podría haber hecho que desista de continuar.

“Para mí, me resultó muy difícil y tuve que hacer una terapia constante para poder manejar la sobrecarga de energía”, dijo Oh. “Así que fue muy estresante. Viene con muchas otras cosas también. Pero su pregunta con respecto a cómo fue el cambio, me resultó muy difícil“.

La estrella de “Killing Eve” anteriormente llamó a la fama “traumática” cuando habló con Vulture en 2018. “Hay un cierto tipo de éxito percibido, pero también puedo ver cómo eso causa estrés, cómo puede causar conflicto y cómo puede causar la gente pierde el rumbo”, dijo Oh. “Lo experimenté como traumático“.

Al final, ella continuó con su carrera y ahora es una de las actrices más reconocidas del medio. El problema de la fama siendo traumática no es un problema nuevo, pero se ha acentuado con el acceso de los smartphones a cualquier red social que permite una interacción directa de cualquier persona con los famosos de todo el mundo.

