“Grey’s Anatomy” es una de las series de televisión más exitosas y de mayor duración de los últimos tiempos al encontrarse en la actualidad en su decimoséptima temporada. Desde que fue estrenada en marzo de 2005, gran cantidad de actores han pasado a lo largo de la trama, cuyos rostros nos hemos acostumbrado a ver.

Uno de los protagonistas durante las primeras once entregas fue Patrick Dempsey, histrión que dio vida a Derek Shepherd, un médico que llega a trabajar al hospital Seattle Grace y se enamora de la interna de cirugía Meredith Grey. Aunque se ganó rápidamente el cariño del público, él no era la primera opción para dar vida a este personaje, sino el actor de cine y televisión Rob Lowe, quien rechazó la propuesta.

En el año 2020 empezó a interpretar el papel protagónico del bombero owen Strand en la serie ’’9-1-1 Lone Star’’. (Foto: Mark Ralston / AFP)

En una entrevista con Variety, el protagonista del drama policial estadounidense “9-1-1: Lone Star” dijo que no se arrepiente de haber rechazado el papel de Derek ‘McDreamy’ Shepherd, propuesta que se le presentó justo cuando estaba libre. Aunque para la creadora de “Grey’s Anatomy”, Shonda Rhimes, Low encajaba perfecto en el personaje, él tenía otros planes, pues quería mostrar más variedad como actor.

“Yo en esa serie no era tan interesante como Patrick. Si hubiera sido yo, [los fans] no me hubieran llamado ‘McDreamy’, me habrían llamado Rob Lowe (…). Cualquiera que sea la decisión que tome, si la toma desde el lugar correcto, nunca está mal. Esto es lo que te da la longevidad, la experiencia y la recuperación. No hay accidentes”, manifestó.

Derek Shepherd fue interpretado por Patrick Dempsey hasta la temporada 11 de la serie. (Foto: ABC)

En otro momento, el actor principal de la película “Holiday in the Wild” dijo que los más importante de haberse negado a hacer dicho papel en el drama médico es que pudo mostrar sus dotes en la comedia, tal como lo hizo en “Parks and Recreation”.

En el caso de que Rob Low hubiera aceptado el reto, habría permanecido 11 temporadas en “Grey’s Anatomy”; es decir, hasta 2014. Entonces no habría podido participar de 14 producciones, entre series y películas.

Sin duda, una decisión de la cual se siente orgulloso el estadounidense 56 años, quien hasta la actualidad sigue vigente en el mundo del entretenimiento.