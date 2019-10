Desde que se emitió su primer capítulo en el 2005, “Grey’s Anatomy” (“Anatomía de Grey” en español) se convirtió en un éxito internacional. La serie estadounidense tiene 14 años al aire y la cadena ABC confirmó que el drama medico de Shonda Rhimes tendrá dos temporadas más: la décimo sexta está en camino y llegará el 26 de septiembre.

La serie de televisión estadounidense ha recibido elogios de la crítica a lo largo de sus 15 temporadas. Para alegría de los seguidores de la ficción, se confirmó que tendrá dos temporadas más. La décimo sexta, la primera de esta renovación, llegará con varias sorpresas y responderá los cabos sueltos que dejó la temporada anterior.

La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” comenzará en un escenario poco favorecedor para Meredith Grey (Ellen Pompeo), quien fue despedida de su cargo tras haber quebrantado la ley cometiendo fraude de seguros para ayudar a una paciente de escasos recursos.

Las consecuencias de sus actos, pese a todas sus buenas intenciones, no se habrán hecho esperar y la protagonista, condenada a servicios comunitarios, estará realizando un trabajo muy diferente al que está acostumbrada cuando la próxima entrega del drama se estrene el próximo 26 de septiembre por la cadena ABC.

Así podemos confirmarlo en el nuevo avance de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”. En las imágenes del video, se bromea con una referencia a una conocida serie de Netflix: Orange is the New Grey.

¿Qué es lo que pasará con Meredith Grey? Pues tras haber sido condenada a servicios comunitarios, Meredith estará recogiendo basura en las calles, mientras que sus compañeros reciben con gran sorpresa la noticia de lo ocurrido.

Además, el avance también aborda la misteriosa desaparición de Jackson Avery. ¿Dónde está? ¿Está muerto? Como señalan desde TVLine, parece poco probable que el personaje deje de formar parte de la serie ya que el actor Jesse Williams ha renovado su contrato por dos años más. Así que es cuestión de esperar para saber sobre su paradero.

¿Qué pasará en la temporada 16? Según reveló la ‘showrunner’ Krista Vernoff a TVLine, el debut de la décimo sexta temporada retomará los momentos del donde nos quedamos en el final de la 15 para abordar todos los cabos sueltos, pero, poco después, “saltaremos un poco en el tiempo en el transcurso del episodio”.

Owen Hunt y Teddy Altman, quienes tienen un hijo, se verán envueltos en un triángulo amoroso junto al Dr. Koracick. Sobre esta historia, Vernoff dijo en una entrevista con “E! New” que ninguna pareja está a salvo.

Por su parte, Amelia también tendrá lo suyo con 'Link'.

Este 26 de setiembre sabremos qué otros sucesos se desarrollarán en la trama que tiene un gran número de audiencia, y que a lo largo de sus 14 años al aire se ganó el cariño del público.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 16 DE “GREY'S ANATOMY”?

La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” se estrenará el próximo jueves 26 de septiembre a través de la cadena ABC en Estados Unidos, a las 8:00 pm (hora del este) / 7 pm (hora del centro).

Tras su emisión, cada capítulo estará disponible ONLINE en las plataformas digitales del canal.

Mientras en España, la nueva temporada de “Grey’s Anatomy” llegará a través de FOX Life, mientras que América Latina llegará, como siempre, por Canal Sony.