“Grey’s Anatomy”, el exitoso drama médico trasmitido por la cadena ABC, se encuentra en su décimo sexta temporada y por su reparto han ido y venido muchos actores, pero su núcleo de protagonistas originales se ha visto recientemente reducido a tres miembros: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) y James Pickens Jr (Richard Weber). Esto tras la inesperada salida de Justin Chambers.

El 14 de noviembre pasado fue emitido el último episodio de Justin Chambers como el Dr. Alex Karev. Una semana después solo se explicó que Alex había regresado a casa para cuidar a su madre enferma, pero nadie imaginó que no volvería al Grey Sloan Memorial. Al final, el actor no tendrá una despedida apropiada a pesar de los quince años que formó parte de la serie.

Grey’s Anatomy 16x13

Tras conocer los planes que tiene el actor, la ficción intenta darle un sentido a la desaparición de Chambers y en su último episodio ha dado pistas de ello. ‘Save the Last Dance for Me’ (16x13), décimo tercer episodio de la décima sexta entrega de “Grey’s Anatomy”, abordó este punto.

¿POR QUÉ ALEX KAREV NO VOLVERÁ A SEATTLE?

Hasta el momento, sólo sabíamos que Alex estaba en Iowa, donde había ido a ayudar a su madre enferma y que no había nada por lo que preocuparse, pero este episodio de la décimo sexta entrega ha revelado que su ausencia está relacionada con algo más.

Según explicaba su mujer, Jo (Camilla Luddington), a Amelia, Alex había dejado de responderle a los mensajes y que tan sólo le había adelantado que "estaba lidiando con algo".

Aunque Jo sabe que Alex no se está vengando, lo cierto es que la pareja pasó por un bache cuando ella tuvo que lidiar con los traumas de haber conocido a su madre biológica y que esa fisura en su matrimonio podría haber generado en Alex la necesidad de tomarse un tiempo ahora que ha podido verlo con perspectiva tras un tiempo alejado de ella.

La historia de Alex Karev aún no había terminado en "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Los fans ya se han pronunciado al respecto y no les ha gustado nada esta justificación. "¿¡¿Esperáis que nos creamos que Alex Karev dejaría a Jo de la misma forma que Izzy le dejó a él después de lo mal que lo pasó tras el divorcio?!? NO", dijo un usuario en Twitter.

“Alex no se largaría de repente. Persiguió a Meredith cuando ella desapareció después de la muerte de Derek y llamó constantemente a Izzy cuando se derrumbó después de casi matar a ese paciente del riñón. No lo compro. Intentadlo de nuevo”, agregó otro usuario en la red social.

“No me he pasado 16 años de mi vida viendo a Alex Karev yendo de ser un completo gilipollas a un tío increíble en el que la gente confía y cuenta con él y que tiene, literalmente, la mejor evolución para que hagan esto con él”, señaló otro fan.

Entonces, ¿estará Alex Karev a punto de tomar la decisión de empezar de cero lejos de Seattle? Teniendo en cuenta que no volveremos a ver a Justin Chambers en la piel del personaje y que los creadores no tendrán la oportunidad de crear una salida a la altura de Karev si el actor no forma parte de la misma, lo cierto es que la decisión de este de desaparecer para iniciar una nueva vida encajaría bastante con la situación.

¿QUÉ HARÁ JUSTIN CHAMBERS TRAS SU SALIDA DE “GREY’S ANATOMY”?

Al mismo tiempo que Justin Chambers está viendo arder al fan club de la serie que le catapultó al éxito, el actor se encuentra enfocado en sus nuevos planes laborales.

"Quiero producir documentales. Es en lo que estoy interesado ahora mismo". Por otro lado, también tiene tiempo para cuidarse un poco más. En los últimos meses había ingresado en un lujoso centro de rehabilitación para tratarse el estrés y la depresión que sufre, además de obtener asesoramiento personal.

Justin Chambers (Alex Karev), quien era otro de los sobrevivientes, anunció su retiro del show en medio de esta entrega del drama médico de ABC (Foto: ABC)

¿POR QUÉ JUSTIN CHAMBERS DEJÓ “GREY’S ANATOMY”?

Hasta el momento los representantes de ABC no han realizado comentario alguno, pero la abrupta salida de Justin Chambers recuerda lo sucedido hace un tiempo con Jessica Capshaw y Sarah Drew, quien sin previo aviso salieron al final de la temporada 14 de “Grey’s Anatomy”, y dos años antes, la de Sara Ramírez.

En teoría, Chambers todavía tiene un contrato hasta mayo próximo, lo que hace aún más sorprendente su despido. ¿Qué problema podría haber tenido el actor de 49 años detrás de las cámaras para que los guionistas decidieran sacarlo de la historia sin siquiera un final digno para Alex Karev?

Por lo abrupto de la salida de Justin Chambers, probablemente entre en la lista de actores que tuvieron problemas detrás de cámaras, entre ellos están Patrick Dempsey, Isaiah Washington, Katherine Heigl, T.R. Knight, Sarah Drew y Jessica Capshaw.

La amistad de Meredith y Alex se había fortalecido con cada temporada de "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Tráiler de Grey's Anatomy 16x13

