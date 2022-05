El Grupo Firme se ha consolidado como uno de los referentes de la música regional mexicana gracias al carisma de sus integrantes y a sus exitosas presentaciones y distinciones.

Debido a esto, muchos de sus integrantes gozan de gran popularidad, tal es el caso de Eduin Caz, quien se roba las miradas en los eventos en los que participa gracias a sus comentarios y anécdotas.

Del mismo modo, el resto de compañeros también es muy popular, principalmente en redes sociales, donde comparten los mejores momentos de la banda.

EL TALENTO DE AB LUNA

Abraham Luna o AB Luna es la segunda voz de la banda y uno de los integrantes más enérgicos en las presentaciones. Por eso, es que posee tan buena relación con sus seguidores, que sumán más de 366 mil en Instagram.

Precisamente, a través de esta red social el cantante comparte videos en los que realiza grandes maniobras con sus patines, impulsando la práctica entre sus seguidores.

Aunque demuestra tener gran técnica para el patinaje, el cantante se ha tomado la molestia de demostrar la importancia del equipo de seguridad para la práctica del deporte, pues se le utilizando casco y otros implementos.

Si bien las interacciones de Abraham Luna son muy populares en redes sociales, no se ha salvado de la polémica, y es que hace unos meses fue captado ebrio en el evento de Alfredo Olivas. Y, aunque se defendió asegurando que no hizo nada malo, no se salvó de las críticas de los usuarios.