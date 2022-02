Eduin Caz es uno de los cantantes del momento en México. Junto al Grupo Firme ha ganado mucha popularidad en los últimos años, pero, como la mayoría de celebridades, ha estado involucrado en ciertas polémicas que no puede dejar en el pasado y que, de vez en cuando, la opinión pública recuerda.

Una de las últimas polémicas que vivió el cantante es sobre su relación sentimental con su esposa. Y es que a fines de diciembre salió a la luz un video en redes sociales en el que se le veía en una habitación de un hotel con una señorita.

Fue la misma chica quien subió ese video a su cuenta de TikTok, desatando todo un problema en el matrimonio y un alboroto en la prensa local, la cual quería conocer más detalles de lo que había pasado.

Tras el escándalo de ese entonces, Eduin Caz salió públicamente a reconocer que efectivamente fue infiel, pero que ese video es de hace varios años y que su esposa ya estaba enterada de lo que había pasado, tomando la decisión de superar el problema y seguir juntos en su relación.

Es más, ambos se dejaron ver muy enamorados en sus respectivas redes sociales cuando a inicios del año cumplieron un año más de casados, callando a todos sus críticos que habían estado siendo muy agresivos con ellos por el incidente ocurrido.

Eduin Caz y su esposa festejaron con una fiesta privada su aniversario número 7 de matrimonio. (Foto: Eduin Caz / Instagram).

EDUIN CAZ SE MOLESTA EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA

Durante una conferencia de prensa realizada por el Día Nacional de la Banda en Las Vegas, la semana pasada todo el Grupo Firme estuvo respondiendo una serie de preguntas de los periodistas, hasta que una de ellas afectó al vocalista, provocando una gran molestia en él.

Uno de los hombres de prensa le hizo una pregunta a Caz sobre todos los comentarios que recibe él y su esposa tras el episodio de infidelidad, lo cual lo molestó de una forma muy notoria.

Eduin Caz quiso saltarse esa interrogante y preguntó si otro periodista tenía alguna pregunta relacionada a la música, pero segundos despyés agradeció a los presentes y se retiró junto a sus demás compañeros.

Como era de esperarse, la actitud no cayó del todo bien en los fanáticos de la agrupación y de la opinión pública pues, como figura pública, consideraron que debe responder todas las interrogantes que exista por parte de los medios de comunicación.

¿CÓMO CONOCIÓ EDUIN CAZ A STEPHANIE HERNÁNDEZ, LA JOVEN CON LA QUE FUE INFIEL A SU ESPOSA?

Stephanie Hernández relató que todo empezó cuando ella se enteró de que el Grupo Firme iba a su ciudad, así que empezó a seguir a todos los integrantes de la banda, quienes le devolvieron el ‘follow’ en su cuenta de Instagram y luego le escribieron para decirle que vaya al ‘after’ tras el concierto.

También aseguró que fue Eduin Caz quien se le aceró a ella para hacer conversación. “Estaba algo nerviosa. Me empezó a sacar plática y me dijo que si tenía hambre, así súper sencillo. Por eso fue que me cautivó, en ese momento. Yo no sabía que estaba casado”, dijo la joven.

Un detalle que llamó mucho la atención fue que también aseguró que Jhonny Caz, hermano de Eduin y también integrante del Grupo Firme, les llevó de cenar a la habitación y no dijo nada al respecto de lo que estaba sucediendo aquella noche.

Stephanie Hernández contó también que decidió publicar el video porque una amiga suya había dicho que Euin Caz había estado con ella y no tenía pruebas, por lo que fue tildada de mentirosa. En otras palabras, sus actos fueron en respaldo.

“Pensé en respaldar a mi amiga, pero soy una persona que sabe reconocer sus errores. No creí que llegaría a tanto. Lo hice en un arranque de coraje”, indicó.

