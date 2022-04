La música regional mexicana es muy popular no solo dentro del país, sino también en el extranjero, donde artistas como Eduin Caz o Christian Nodal han sabido no solo hacerse un nombre, sino levantarse como grandes exponentes del género, aunque esto no los ha librado de polémicas y rumores.

MÁS INFORMACIÓN: El terrible error de Eduin Caz en los AMAs

Precisamente son el exnovio de Belinda y el líder del Grupo Firme dos de las estrellas más influyentes de la música, por lo que en más de una ocasión se especuló sobre una posible rivalidad entre ellos y que no se podrían ni ver.

Los rumores no hicieron más que crecer, por lo que uno de estos se vio obligado a referirse a estos, pues fue abordado directamente y casi obligado a responder a estos comentarios.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que hizo Christian Nodal con el tatuaje de los ojos de Belinda

Eduin Caz es uno de los artistas más reconocidos de la música regional (Foto: Eduin Caz / Instagram)

EDUIN CAZ NO ES AMIGO DE CHRISTIAN NODAL

Fue el vocalista del Grupo Firme el encargado de referirse a este rumor de redes sociales cuando fue consultado por la prensa durante la Feria Nacional de San Marcos 2022 donde la banda se presentará este fin de semana.

“Hemos convivido con él en las premiaciones, como lo dije hace ratito, nosotros vamos a conocer y convivir con todos”, señaló.

Del mismo modo, el nacido en Culiacán, Sinaloa, destacó que no es amigo de Christian Nodal, pero tampoco su rival ni enemigo, pues mantiene con él una relación de respeto.

“Hemos tenido ese acercamiento de saludarlo, de platicar y no hemos tocado ese tema”, sentenció el intérprete de “El tóxico”.

Tras esto, el hermano de Eduin, Jhonny Caz, se sumó a los comentarios del cantante e intentó poner paños fríos a las especulaciones y controversias.

“Es más el cariño, más la gente que nos defiende, que compra un boleto para los conciertos. Mientras ellos estén, los demás que Dios los bendiga y tengan una vida bien bonita”, comentó de manera positiva para dar por zanjado el tema.