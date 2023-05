Tras su aparición en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, Will Poulter se ha convertido en uno de los actores con mayor proyección en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU); y como no iba a serlo si interpreta a Adam Warlock, un guerrero soberano creado de forma sintética por su suma sacerdotisa Ayesha. Debido a su papel, los ojos del mundo están sobre él y quieren conocer más detalles de este actor británico, quien no dudó en contar algunas anécdotas de su vida como la vez que fue confundido por Sid Phillips de “Toy Story”.

Sí, el joven histrión, recordado por sus actuaciones en “Las crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba”, “Somos Los Millers”, “Black Mirror: Bandersnatch”, entre otras producciones, fue comparado con el vecino de Andy al que le gusta torturar juguetes por diversión. A continuación, los detalles.

Will Poulter como Adam Warlock en "Guardianes de la galaxia" (Foto: Marvel Studios)

¿WILL POULTER ES LA VERSIÓN HUMANA DE SID EN “TOY STORY”?

Aunque es un rostro conocido por el público, Will Poulter no pasa desapercibido entre la gente que, en más de una ocasión, no ha dudado en señalarle que es Sid de la película animada “Toy Story”. Fue durante una entrevista con GQ, del 9 de mayo de 2023, que el actor contó cómo uno muchacho se le acercó y le comentó su gran parecido.

“La semana pasada, un tipo me dijo en un urinario de Los Ángeles: ‘Tú estabas en Toy Story, ¿verdad?’. Y yo estaba en plan: ‘Bueno, eso era animación’”, indicó.

Pero también debe a que lo relacionen con ese personaje animado a la existencia de un meme, donde luce tal cual al vecino de Andy. A pesar de que tenía otra intención, el haberse vestido como el niño cruel, todo se salió de control.

El malvado Sid buscando cómo torturar a los juguetes en "Toy Story" (Foto: Pixar Animation Studios)

LA HISTORIA DEL MEME DE WILL POILTER Y SID DE “TOY STORY”

Poulter recordó que en 2017, coincidiendo con la semana del antibullying, a él no se le ocurrió mejor idea que vestirse del chico Sid, de “Toy Story”, para aprovechar la coyuntura; sin embargo, todo se le fue de las manos y se volvería en su contra, ya que se convirtió en un meme.

“No quiero ser grosero. También aprecio que haya un meme rondando sobre mí: me vestí como Sid de ‘Toy Story’ para la semana contra el acoso escolar. Así que podría decirse que no he ayudado a mi caso. Pero [Toy Story salió en] 1995. Tenía dos años. Y no han hecho tampoco un live-action”, precisó.

Como se recuerda, en la película animada “Toy Story”, Sid Phillips es el pequeño vecino de Andy que tortura a los juguetes por diversión, convirtiéndose en el antagonista de la historia.

Se convierte en un meme por su parecido con Sid de "Toy Story" (Foto: Will Poulter / Twiiter)

¿QUÉ PIENSA WILL POILTER DE SU APARIENCIA FÍSICA?

Respecto al cambio de su apariencia con el paso de los años y los papeles que ha tenido, Will Poilter no toma las cosas muy en serio, ya que sabe cómo es la gente en internet, que en lo único que se centra es solamente en la transformación de alguien, al tiempo de aclarar que no le gusta las comparaciones.

“Es divertido cuando las tendencias en internet hacen que todo el contexto se pierda y solo se hable de las transformaciones repentinas. Es difícil no tomarlo como un cumplido ambiguo. Resulta extraño cuando la gente empieza a debatir sobre mi apariencia física en internet en cuanto a si soy atractivo no. Estoy muy cómodo y seguro sabiendo que no soy convencionalmente atractivo y siempre he tenido comentarios sobre mi aspecto inusual”, precisa en la misma entrevista.