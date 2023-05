Después del estreno en cine de “Guardianes de la galaxia vol. 3″, la versión extendida de la película de Marvel promete tener grandes revelaciones. Entre ellas, un cambio en el destino del Alto Evolucionador, a quien vimos morir cuando explotó su nave, ¿o no fue así?

El 5 de mayo de 2023 se estrenó la tercera y última cinta de los guerreros espaciales, donde el principal villano fue el Alto Evolucionador, a quien dio vida el actor Chukwudi Iwuji.

Al final de la película, la nave en la que planeaba escapar a su nueva colonia queda completamente destruida. Y mientras todos los niños y animales pudieron escapar a Knowhere, la guarida del grupo de Peter Quill, se asume que el antagonista quedó atrapado y falleció en la explosión.

Sin embargo, una escena eliminada de “Guardianes de la galaxia vol. 3″ podría indicar que esto no será lo último que veamos del villano.

El Alto Evolucionador observando a su nueva creación en "Guardianes de la Galaxia vol. 3" (Foto: Marvel Studios)

¿EL ALTO EVOLUCIONADOR REALMENTE MURIÓ EN “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″?

Hay una escena eliminada de “Guardianes de la galaxia vol. 3″ en la que se vuelve a ver al Alto Evolucionador después de la explosión.

En una entrevista con el podcast Phase Zero, el propio Chukwudi Iwuji dio a entender que el villano había sobrevivido.

“Espero que veas una versión extendida o puede que un final alternativo que de verdad rodamos. Quiero decir que la cosa en Marvel es que a no ser que veas a alguien morir, no han muerto necesariamente e incluso si mueren, ¿qué significa eso en el multiverso?”, explicó.

Además, resaltó el hecho de que no vimos a Rocket dispararle, pues el mapache (Al final sí era un mapache) no quiere dejarse guiar por la venganza de nuevo.

“El tema es que Rocket no me dispara. Se empeñan en decir que por qué no lo mata y él dice que no, que no le va a matar. Y en realidad no me ves hundirme con la nave. Lo dejaré ahí”, agregó.