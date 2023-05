Una de las películas más famosas de los últimos tiempos y que fue muy esperada en este 2023 es “Guardianes de la Galaxia 3″. La última parte de la trilogía escrita y dirigida por James Gunn fue todo un boom en las salas de cine a nivel internacional. El éxito, evidentemente, estaba asegurado debido a sus dos antecesoras. Tras ello, los fans quisieron hacerle algunas preguntas al creador del filme ¿Cuáles fueron?

Star-Lord, Gamora, Groot, Raccon, Nébula y compañía volvieron en “Guardianes de la Galaxia 3″ para el agrado de sus millones de fans a nivel mundial y que estuvieron a la expectativa de su estreno que se llevó a cabo a inicios de mayo.

Pero como los fans querían saber muchas cosas respecto a la película nadie mejor que su propio creador, James Gunn, para responder las interrogantes.

Es la última película de la historia original (Foto: Marvel Studios)

JAMES GUNN EN TWITTER

James Gunn sorprendió a sus millones de fans en Twitter cuando concedió la oportunidad de que le puedan hacer algunas preguntas en un lapso de dos minutos.

“Tengo unos minutos para responder algunas preguntas y lo haré a continuación. 2 reglas: 1) Debe ser una pregunta con respuesta sí o no y 2) debe ser sobre Guardians of the GalaxyVol3. ¡Comenzar!”, publicó.

James Gunn en Twitter (Foto: James Gunn/Twitter)

¿HABRÁ “GUARDIANES DE LA GALAXIA 4″?

Una de las más grandes interrogantes del público fue si es que habría una nueva entrega de la famosa película “Guardianes de la Galaxia”. Sin duda, esto es algo que los millones de fans desean saber.

Por ello, el usuario de Twitter Ainun Najib le consultó “Will there be Vol 4?” (¿Habrá un volúmen 4?)

Ante ello, el escritor y director respondió con un contundente no.

Ainun Najib (Foto: Ainun Najib/Twitter)

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ EL FAMOSO DIRECTOR?

El famoso director y escritor James Gunn no dudó en responder la mayoría de preguntas de los fans de “Guardianes de la Galaxia”. Estas fueron algunas de ellas, de acuerdo a Sensacine:

1. ¿Rocket se mantiene en contacto con Thor?

Respuesta: No

2. ¿Alguna vez consideró insertar otros personajes de Marvel?

Respuesta: No

3. ¿James es Adam Warlock soltero?

Respuesta: Sí

4. ¿La línea siempre iba a ser “Los amo chicos” o tenían otras opciones?

Respuesta: No

5. ¿Guardianes 3 tiene planeado un final alternativo?

Respuesta: No

6. ¿Hubo alguna consideración para darle el que se dice “F” en la película a Groot?

Respuesta: Seguro

7. ¿Hay un huevo de Pascua súper grande y profundamente escondido como el primero?

Respuesta: Sí

8. ¿Rediseñar Howard The Duck fue tu idea?

Respuesta: Sí

9. ¿Alguna vez pensaste en darle a Howard the Duck un papel más importante?

Respuesta: Sí

10. ¿Quieres hacer una versión extendida?

Respuesta: No

11. ¿Has tenido conversaciones con Marvel sobre sus planes para los guardianes ahora que has terminado?

Respuesta: Sí

12. ¿Su terrícola promedio de MCU sabe que existen los Guardianes de la Galaxia?

Respuesta: No

13. ¿Había un plan para un nuevo diseño de casco para Star-Lord?

Respuesta: No

14. ¿El abuelo de Peter Quill sabe sobre Ego?

Respuesta: No

15. ¿Puede Groot hacer crecer un nuevo cuerpo muy rápidamente ahora?

Respuesta: Sí

17. ¿Fue difícil escribir el arco de Gamora en el Vol 3, sabiendo que Infinity War la iba a matar?

Respuesta: No

18. ¿Bradley también hizo todo el trabajo de voz de Rocket joven?

Respuesta: No

19. ¿En la escena en la que Rocket y Groot bailan, ¿estaban tú y tu hermano en el plató?

Respuesta: Sí