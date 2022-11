A tan solo un mes de Navidad, Disney Plus estrenó un especial de “Guardianes de la galaxia” para celebrar las fiestas. La película trae de vuelta a los divertidos protagonistas de ediciones anteriores y, como invitado especial, al ídolo de Star-Lord, Kevin Bacon. Si ya pudiste verla en la plataforma de streaming, aquí te explicamos las referencias que quizás pasaste por alto.

Antes de la llegada de la tercera película del grupo, Marvel decidió sacar una cinta especial de tan solo 44 minutos que conectara los eventos de “Thor: Love and Thunder” con lo que está por venir.

James Gunn, quien dirigió las entregas anteriores, también estuvo a cargo de la edición navideña, la cual se estrenó el 25 de noviembre de 2022.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Guardianes de la galaxia: Espacial de las fiestas”.

¿CUÁLES FUERON LOS EASTER EGGS EN “GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL DE NAVIDAD”?

Los Guardianes de la galaxia ahora son dueños de Knowhere

En la primera película, los Guardianes de la galaxia llegaron a Knowhere en busca del Coleccionista y lucharon con él allí. En esta ocasión, se da a entender que la curiosa base hecha del cráneo de un Celestial ha sido comprada por el grupo y ahora residen allí.

De acuerdo con el director James Gunn, esto será algo importante para la tercera entrega que tienen a estos divertidos personajes como protagonistas.

Además, esto indica que el Coleccionista, del que no se sabe nada desde “Avengers: Infinity War”, sigue vivo, pues tuvieron que hacer la transacción con él.

Los cosplayers de los Vengadores

Cuando Mantis y Drax aterrizan en Los Ángeles, lo primero con lo que se topan es la zona turística en la que hay varias personas disfrazadas como los Vengadores. El personaje de Pom Klementieff ve primero al cosplayer de Capitán América, y se lanza a abrazarlo, gritando “¡Steve!”.

Otros personajes que aparecen son Ant-Man, quien ya se ha vuelto una celebridad luego de la publicación de su libro, como hemos visto en el tráiler de su nueva película. También están las imitadoras de Capitana Marvel y la Viuda Negra, utilizando sus característicos trajes. Q.E.P.D. Natasha Romanoff.

Las cosplayers de Capitana Marvel y la Viuda Negra en "Guardianes de la galaxia: Especial de las fiestas" (Foto: Marvel Studios)

Personajes de otras películas

En la misma escena, los superhéroes de Marvel no son los únicos que tienen imitadores. “Guardianes de la galaxia: Especial de las fiestas” también incluyó a otras franquicias de Disney como “Piratas del caribe” y de otras productoras. Un rústico Transformer también aparece con un ciudadano dentro de unas cajas de cartón.

Además, uno de los turistas confunde a Drax como “El dios de la Guerra” (“God of War” en inglés), lo que puede referirse al videojuego, pensando que es un cosplayer de Kratos. Otra alternativa es que se refiere al verdadero dios de la Guerra, Ares. Esto no es imposible, ya que los dioses griegos ya fueron introducidos en “Thor: Love and Thunder”.

En otra escena, cuando Drax y Mantis están discutiendo con Kevin Bacon, incluso se llega a mencionar a un personaje de DC (la competencia de Marvel), pues el actor finge ser Batman y Bruce Wayne.

El brazo de Bucky

Una de las escenas finales del especial de Navidad de “Guardianes de la galaxia” hace referencia a “Avenger: Infinity War”. En medio de la batalla, Rocket le había pedido a Bucky que le venda su arma o, por lo menos, su brazo cyborg.

De alguna forma, en esta película, Nebula logra conseguir el brazo antiguo de Bucky y dárselo de regalo a su amigo por fiestas.

Rocket recibe el brazo cyborg de Bucky en "Guardianes de la galaxia: Especial de las fiestas" (Foto: Marvel Studios)

Groot ya creció

Desde que Groot fue víctima de una explosión, el personaje de madera ha ido creciendo progresivamente a lo largo de las películas en las que ha aparecido.

Después de “Thor: Love and Thunder”, Groot parece haberse desarrollado bastante, pues luce más fornido que nunca.

Cuando Star-Lord salvó a la galaxia bailando

En un momento, Kraglin le cuenta a Kevin Bacon la difícil infancia que tuvo Peter Quill y cómo, su actuación en la película “Footloose” le sirvió de inspiración para seguir adelante. Incluso menciona que así como Ren McCormack salvó al pueblo con el baile, Star-Lord hizo lo mismo con la galaxia.

Esto hace referencia a cuando distrajo a Ronan con una rutina de baile el tiempo suficiente para poder tomar la Gema del Poder.